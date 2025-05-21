Долар подешевшав: обмінники оновили курси валют

Станом на ранок 21 травня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,65 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 47,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривень, євро - по 46,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,48-41,51 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

НБУ знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 21 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4851 гривень за 1 долар (-0,0909 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,6521 гривень за 1 євро (-0,2041 грн).