Доллар подешевел: обменники обновили курсы валют

По состоянию на утро 21 мая средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,65 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 47,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 46,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,48-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

НБУ снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 21 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4851 гривен за 1 доллар (-0,0909 грн).

Официальный курс евро составит 46,6521 гривен за 1 евро (-0,2041 грн).