Долар подешевшав в обмінниках, євро дорожчає

Прогноз курсу

Деволюційні настрої бізнесу трохи погіршилися. Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2026 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес асоціації, становить 46 гривень за долар.

На 2025 рік бізнеси закладали 44 грн/долар, на 2024 рік - 41 грн/долар.