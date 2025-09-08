Доллар подешевел в обменниках, евро дорожает

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 8 сентября средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,45 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 48,65 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 47,65 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,18-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта немного подорожала.
Официальный курс на 8 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2199 гривен за 1 доллар (-0,1295 грн).
Ниже курс был только 22 августа (41,2185 грн/доллар), когда он находился на минимальном уровне с начала апреля.
Официальный курс евро составит 48,1634 гривен за 1 евро (+0,0286 грн).
Деволюционные настроения бизнеса немного ухудшились. Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2026 год руководители компаний-членов Европейской бизнес ассоциации, составляет 46 гривен за доллар.
На 2025 год бизнесы закладывали 44 грн/доллар, на 2024 год - 41 грн/доллар.