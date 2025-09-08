RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар подешевел в обменниках, евро дорожает

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 сентября средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,45 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 48,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 47,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,18-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта немного подорожала.

Официальный курс на 8 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2199 гривен за 1 доллар (-0,1295 грн).

Ниже курс был только 22 августа (41,2185 грн/доллар), когда он находился на минимальном уровне с начала апреля.

Официальный курс евро составит 48,1634 гривен за 1 евро (+0,0286 грн).

 

Прогноз курса

Деволюционные настроения бизнеса немного ухудшились. Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2026 год руководители компаний-членов Европейской бизнес ассоциации, составляет 46 гривен за доллар.

На 2025 год бизнесы закладывали 44 грн/доллар, на 2024 год - 41 грн/доллар.

