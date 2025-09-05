ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

НБУ різко знизив курс долара

Україна, П'ятниця 05 вересня 2025 15:32
UA EN RU
НБУ різко знизив курс долара Фото: курс долара впав на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 8 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2199 гривень за 1 долар (-0,1295 грн).

Нижчим курс був тільки 22 серпня (41,2185 грн/долар), коли він перебував на мінімальному рівні з початку квітня.
НБУ різко знизив курс долара

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,1634 гривень за 1 євро (+0,0286 грн).
НБУ різко знизив курс долара

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 11 копійок до 41,30-41,23 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ різко знизив курс долара

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 41,50 гривень, курс євро до 48,50 гривень.

Попит на долари і на євро

За даними НБУ, долар почав повертати позиції на готівковому ринку, втрачені у квітні.

Чиста купівля доларів у серпні зросла з 17 до 169 млн доларів, тоді як купівля євро впала з 312 до 193 млн у доларовому еквіваленті.

До цього протягом чотирьох місяців частка долара скорочувалася, а частка євро зростала.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії