НБУ різко знизив курс долара
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 8 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2199 гривень за 1 долар (-0,1295 грн).
Нижчим курс був тільки 22 серпня (41,2185 грн/долар), коли він перебував на мінімальному рівні з початку квітня.
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,1634 гривень за 1 євро (+0,0286 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 11 копійок до 41,30-41,23 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав до 41,50 гривень, курс євро до 48,50 гривень.
Попит на долари і на євро
За даними НБУ, долар почав повертати позиції на готівковому ринку, втрачені у квітні.
Чиста купівля доларів у серпні зросла з 17 до 169 млн доларів, тоді як купівля євро впала з 312 до 193 млн у доларовому еквіваленті.
До цього протягом чотирьох місяців частка долара скорочувалася, а частка євро зростала.