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Долар подешевшав: обмінні пункти виставили нові курси валют

Україна, Четвер 12 жовтня 2023 10:31
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Долар подешевшав: обмінні пункти виставили нові курси валют Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Він перебуває на тому рівні, який був до рішення НБУ перейти від фіксованого курсу до режиму керованої гнучкості 10 днів тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 12 жовтня середній курс долара в Україні впав на 5 копійок до 38,15 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 40,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,65 гривні, євро по 39,95 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,42-36,44 (купівля-продаж), знизившись на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) поступово знижує курс долара до гривні після переходу до режиму гнучкості.

Офіційний курс гривні до долара на 12 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,4385 гривень за 1 долар (-0,0673 грн).

Курс євро становитиме 38,6394 гривень за 1 євро (+0,0345 грн).

Прогноз курсу

МВФ прогнозує курс долара у 2023 році на рівні 37,50 грн/долар. Враховуючи, що НБУ до початку жовтня тримав курс на рівні 36,57 грн/долар, до кінця року має відбутися суттєва девальвація, щоб середньорічний курс вийшов на рівень 37,50 грн/долар.

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