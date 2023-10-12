Доллар подешевел: обменные пункты выставили новые курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Он находится на том уровне, который был до решения НБУ перейти от фиксированного курса к режиму управляемой гибкости 10 дней назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 12 октября средний курс доллара в Украине упал на 5 копеек до 38,15 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 40,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,65 гривен, евро по 39,95 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,42-36,44 (покупка-продажа), снизившись на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) постепенно снижает курс доллара к гривне после перехода к режиму управляемой гибкости.

Официальный курс гривны к доллару на 12 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,4385 гривен за 1 доллар (-0,0673 грн).

Курс евро составит 38,6394 гривен за 1 евро (+0,0345 грн).

Прогноз курса

МВФ прогнозирует курс доллара в 2023 году на уровне 37,50 грн/доллар. Учитывая, что НБУ до начала октября держал курс на уровне 36,57 грн/доллар, до конца года должна произойти существенная девальвация, чтобы среднегодовой курс вышел на уровень 37,50 грн/доллар.