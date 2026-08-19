Долар подешевшав: курс НБУ на 20 серпня і чому курс залишається керованим

Що відбувається з офіційним курсом валют та чому НБУ наразі дотримується режиму керованої гнучкості курсу, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Офіційний курс долара на 20 серпня становить 44,70 грн.

За добу американська валюта подешевшала на 7 копійок.

Євро зріс до 51,86 грн.

За день європейська валюта додала 3 копійки.

НБУ поки не планує повертатися до повністю плаваючого курсу.

Регулятор пояснює це значним дефіцитом валюти на ринку через війну.

Курс валют НБУ

НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,70 грн, що на 7 копійок менше, ніж днем раніше.

Офіційний курс євро становить 51,86 грн. Порівняно з 19 серпня європейська валюта подорожчала на 3 копійки.

Таким чином, після кількох днів зростання долар перейшов до зниження, тоді як євро продовжив поступово зміцнювати свої позиції.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 20 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Чому НБУ не переходить до плаваючого курсу

У Національному банку пояснюють, що плаваюче курсоутворення залишається стратегічною метою, однак наразі регулятор працює в режимі керованої гнучкості курсу.

Як зазначають у НБУ, через повномасштабну війну Україна має обмежені експортні можливості та менший приплив інвестицій. У результаті на валютному ринку зберігається структурний дефіцит валюти.

Саме тому, за даними регулятора, повертатися до режиму, коли курс формується виключно ринком, поки зарано.

Натомість НБУ покриває дефіцит валюти на ринку власними інтервенціями. Завдяки цьому гривня може як послаблюватися, так і зміцнюватися залежно від ситуації на ринку, а регулятор має можливість згладжувати надмірні курсові коливання.