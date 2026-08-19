Доллар подешевел: курс НБУ на 20 августа и почему курс остается управляемым
Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на четверг, 20 августа. В то же время евро продолжил постепенный рост.
Что происходит с официальным курсом валют и почему НБУ придерживается режима управляемой гибкости курса, – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Официальный курс доллара на 20 августа составил 44,70 грн.
- В сутки американская валюта подешевела на 7 копеек.
- Евро вырос до 51,86 грн.
- За день европейская валюта прибавила 3 копейки.
- НБУ пока не планирует возвращаться к полностью плавающему курсу.
- Регулятор объясняет это значительным дефицитом валюты на рынке из-за войны войны.
Курс валют НБУ
НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,70 грн, что на 7 копеек меньше, чем днем ранее.
Официальный курс евро составляет 51,86 грн. По сравнению с 19 августа европейская валюта подорожала на 3 копейки.
Таким образом, после нескольких дней роста доллар перешел к понижению, тогда как евро продолжил постепенно укреплять свои позиции.
Фото: официальный курс валют НБУ на 20 августа (Инфографика РБК-Украина)
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Почему НБУ не переходит к плавающему курсу
В Национальном банке объясняют, что плавающее курсообразование остается стратегической целью, однако в настоящее время регулятор работает в режиме управляемой гибкости курса.
Как отмечают в НБУ, из-за полномасштабной войны Украина имеет ограниченные экспортные возможности и меньший приток инвестиций. В результате на валютном рынке сохраняется структурный дефицит валюты.
Именно поэтому, по данным регулятора, возвращаться в режим, когда курс формируется исключительно рынком, пока рано.
В то же время НБУ покрывает дефицит валюты на рынке собственными интервенциями. Благодаря этому гривна может как ослабляться, так и укрепляться в зависимости от ситуации на рынке, а регулятор имеет возможность сглаживать чрезмерные курсовые колебания.