ua en ru
Ср, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар подешевел: курс НБУ на 20 августа и почему курс остается управляемым

17:17 19.08.2026 Ср
2 мин
Почему Нацбанк не возвращается к плавающему курсу гривны
aimg Анастасия Мацепа
Доллар подешевел: курс НБУ на 20 августа и почему курс остается управляемым Фото: НБУ установил официальный курс доллара и евро на 20 августа (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на четверг, 20 августа. В то же время евро продолжил постепенный рост.

Что происходит с официальным курсом валют и почему НБУ придерживается режима управляемой гибкости курса, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Официальный курс доллара на 20 августа составил 44,70 грн.
  • В сутки американская валюта подешевела на 7 копеек.
  • Евро вырос до 51,86 грн.
  • За день европейская валюта прибавила 3 копейки.
  • НБУ пока не планирует возвращаться к полностью плавающему курсу.
  • Регулятор объясняет это значительным дефицитом валюты на рынке из-за войны войны.

Курс валют НБУ

НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,70 грн, что на 7 копеек меньше, чем днем ранее.

Официальный курс евро составляет 51,86 грн. По сравнению с 19 августа европейская валюта подорожала на 3 копейки.

Таким образом, после нескольких дней роста доллар перешел к понижению, тогда как евро продолжил постепенно укреплять свои позиции.

Доллар подешевел: курс НБУ на 20 августа и почему курс остается управляемым

Фото: официальный курс валют НБУ на 20 августа (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Сколько сегодня стоят 100 долларов: ''свежий'' курс валют в банках и обменниках на 19 августа

Почему НБУ не переходит к плавающему курсу

В Национальном банке объясняют, что плавающее курсообразование остается стратегической целью, однако в настоящее время регулятор работает в режиме управляемой гибкости курса.

Как отмечают в НБУ, из-за полномасштабной войны Украина имеет ограниченные экспортные возможности и меньший приток инвестиций. В результате на валютном рынке сохраняется структурный дефицит валюты.

Именно поэтому, по данным регулятора, возвращаться в режим, когда курс формируется исключительно рынком, пока рано.

В то же время НБУ покрывает дефицит валюты на рынке собственными интервенциями. Благодаря этому гривна может как ослабляться, так и укрепляться в зависимости от ситуации на рынке, а регулятор имеет возможность сглаживать чрезмерные курсовые колебания.

Читайте также: Валютная оттепель от НБУ. Чего ждать курса гривны после августовских послаблений
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины Курс доллара Курс евро
Новости
РФ ударила реактивными дронами по Житомиру, было попадание в здание Нацполиции
РФ ударила реактивными дронами по Житомиру, было попадание в здание Нацполиции
Аналитика
"Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее
Александр Хищенкоспециально для РБК-Украина "Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее