Скільки сьогодні коштують 100 доларів: ''свіжий'' курс валют у банках та обмінниках на 19 серпня

Після вчорашнього зростання євро та долара банки переглянули свої курси. У середу, 19 серпня, більшість установ знизили вартість продажу основних валют для.

Де сьогодні дешевше купити долари та євро і скільки коштуватимуть 100 доларів у різних банках, – читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

В обмінниках долар продають у середньому по 44,88 грн (-2 коп.), євро – по 51,95 грн (-5 коп.).

Найдешевший долар серед великих банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 44,90 грн (-9 коп.).

Найнижчий курс продажу євро серед великих банків пропонують Monobank – 52,06 грн (-24 коп.) та ПриватБанк для карток – 52,08 грн (-27 коп.).

Найвигідніше продати долар сьогодні можна в ПУМБ за комерційним курсом – 44,70 грн (без змін).

Найвищий курс купівлі євро встановив Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,75 грн (без змін).

За 100 доларів у банках доведеться заплатити від 4 490 до 4 515 грн залежно від установи.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 19 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,88 (-2 коп.) грн для продажу та 44,80 (без змін) грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,95 (-5 коп.) грн, а купують – по 51,80 (без змін) грн.

Фото: курс валют в обмінниках 19 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,90 (-9 коп.) грн, а для карток курс становить 45,04 (без змін) грн. Євро у відділеннях можна купити по 52,10 (-5 коп.) грн, а для карток – по 52,08 (-27 коп.) грн.

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,95 (+13 коп.) грн, а для карток – по 45,15 (без змін) грн. Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,10 (+7 коп.) грн, а для карток – по 52,40 (-5 коп.) грн.

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,10 (-10 коп.) грн, а за комерційним курсом – по 45,00 (без змін) грн. Євро у касах банку можна купити по 52,30 (-10 коп.) грн.

Monobank продає долари по 45,03 (без змін) грн, а євро – по 52,06 (-24 коп.) грн.

Фото: курс валют у банках 19 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонує ПриватБанк у відділеннях – 44,90 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,95 грн, ПУМБ за комерційним курсом – 45,00 грн та Monobank – 45,03 грн.

Найдорожче американську валюту продає Ощадбанк для карток – 45,15 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс пропонує Monobank – 52,06 грн. Далі йдуть ПриватБанк для карток – 52,08 грн, ПриватБанк у відділеннях – 52,10 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,10 грн та ПУМБ – 52,30 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,70 грн.

Далі йде Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,65 грн, Monobank – 44,63 грн, Ощадбанк для карток – 44,60 грн, ПУМБ у відділеннях – 44,50 грн, ПриватБанк для карток – 44,45 грн, а у відділеннях ПриватБанку – 44,30 грн.

Євро найвигідніше продавати в Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,75 грн. Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,65 грн, ПУМБ – 51,60 грн, Monobank – 51,50 грн, ПриватБанк для карток – 51,45 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 51,10 грн.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні