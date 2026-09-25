Долар подешевшав, а євро додав: курс валют НБУ на 28 вересня

Курс валют НБУ

На понеділок, 28 вересня, НБУ встановив курс долара на рівні 44,84 гривні. Порівняно з п’ятницею, 25 вересня, американська валюта подешевшала на 13 копійок.

Курс євро на 28 вересня встановлено на рівні 51,13 гривні. У п’ятницю європейська валюта коштувала 51,12 гривні.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 28 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Коли кредит може бути корисним

Як розповів у коментарі для РБК-Україна розповів засновник та президент інвестиційної групи ''УНІВЕР'' Тарас Козак, кредит може бути фінансовим інструментом для вирішення певних питань, однак багато залежить від умов, на яких людина позичає кошти. Зокрема, йдеться про банківські продукти з пільговим періодом, коли відсотки не нараховуються.

''Кредити можуть бути хорошою історією, якщо, наприклад, ви за ними не платите відсотків. Ми знаємо, що є певні банківські інструменти, коли кредит без сплати відсотків, є якийсь пільговий період'', – зазначив він.

За словами Козака, кредит можна використовувати для вирішення певного питання, якщо без нього це питання довелося б відкладати.

''Кредит для того, щоб вирішити якісь свої питання. Все-таки краще скористатися кредитом, щоб вирішити це питання, ніж відкласти його назавжди'', – сказав експерт.

Водночас Козак наголосив, що кредит не варто розглядати як інструмент, яким потрібно користуватися завжди.

''Це не означає, що треба завжди брати кредит, але як інструмент він такий же, як і ніж. Може приносити користь, може приносити шкоду. Тож питання в тому, як ним користуватися'', – пояснив він.