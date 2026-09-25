Доллар подешевел, а евро прибавил: курс валют НБУ на 28 сентября

Курс валют НБУ

В понедельник, 28 сентября, НБУ установил курс доллара на уровне 44,84 гривны. По сравнению с пятницей, 25 сентября, американская валюта подешевела на 13 копеек.

Курс евро на 28 сентября установлен на уровне 51,13 гривны. В пятницу европейская валюта стоила 51,12 гривны.

Фото: официальный курс валют НБУ на 28 сентября (инфографика РБК-Украина)

Когда кредит может быть полезным

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина рассказал основатель и президент инвестиционной группы ''УНИВЕР'' Тарас Козак, кредит может быть финансовым инструментом для решения определенных вопросов, однако многое зависит от условий, на которых человек занимает средства. В частности, речь идет о банковских продуктах со льготным периодом, когда проценты не начисляются.

''Кредиты могут быть хорошей историей, если, например, вы по ним не платите процентов. Мы знаем, что есть определенные банковские инструменты, когда кредит без уплаты процентов есть какой-то льготный период'', – отметил он.

По словам Козака, кредит можно использовать для решения определенного вопроса, если без него этот вопрос пришлось бы откладывать.

''Кредит для того, чтобы решить какие-то свои вопросы. Все-таки лучше воспользоваться кредитом, чтобы решить этот вопрос, чем отложить его навсегда'', – сказал эксперт.

В то же время, Козак подчеркнул, что кредит не следует рассматривать как инструмент, которым нужно пользоваться всегда.

''Это не значит, что нужно всегда брать кредит, но как инструмент он такой же, как и нож. Может приносить пользу, может приносить вред. Поэтому вопрос в том, как им пользоваться'', – объяснил он.