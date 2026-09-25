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Долар вище 45 гривень: курс валют в обмінниках і найбільших банках на 25 вересня

09:45 25.09.2026 Пт
3 хв
aimg Анастасія Мацепа
Долар вище 45 гривень: курс валют в обмінниках і найбільших банках на 25 вересня Фото: банки та обмінники оновили курси долара та євро (Getty Images)
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У п’ятницю, 25 вересня, українські банки та обмінники встановили нові курси долара та євро. Найдешевше американську валюту продають по 45,10 грн, а євро – від 51,50 грн.

Де можна придбати долар та євро за найнижчим курсом і скільки потрібно заплатити за 1000 доларів, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 25 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 45,00 грн для продажу (без змін до попереднього робочого дня) та 44,88 грн для купівлі (+3 коп.).

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,75 грн (-5 коп.), а купують – по 51,50 грн (-1 коп.).

Долар вище 45 гривень: курс валют в обмінниках і найбільших банках на 25 вересня

Фото: курс валют в обмінниках 25 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Чи варто купувати долар, коли курс росте: вартість валюти від НБУ на 25 вересня

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 45,10 грн (+5 коп.), а купує по 44,50 грн (+5 коп.). Для карток курс продажу становить 45,24 грн (+20 коп.), а купівлі – 44,65 грн (+5 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,50 грн (без змін), а продати банку – по 50,50 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 51,54 грн (без змін), а купівлі – 50,78 грн (+1 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 45,15 грн (+10 коп.), а купує по 44,85 грн (+10 коп.). Для карток курс продажу становить 45,30 грн (+10 коп.), а купівлі – 44,80 грн (+10 коп.).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,65 грн (-5 коп.), а продати – по 51,00 грн (-5 коп.). Для карток курс продажу становить 51,85 грн (-5 коп.), а купівлі – 50,95 грн (-10 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,30 грн (без змін), а купує по 44,70 грн (без змін). За комерційним курсом долар продають по 45,10 грн (без змін), а купують по 44,80 грн (+10 коп.).

Готівковий євро у ПУМБ можна купити по 51,60 грн (-10 коп.), а продати банку – по 50,90 грн (-10 коп.).

Monobank продає долари по 45,19 грн (+16 коп.), а купує по 44,80 грн (+17 коп.). Євро продають по 51,53 грн (без змін), а купують по 50,87 грн (+4 коп.).

Долар вище 45 гривень: курс валют в обмінниках і найбільших банках на 25 вересня

Фото: курс валют у банках 25 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найдешевше долар сьогодні можна купити по 45,10 грн. Такий курс встановили ПриватБанк у відділеннях та ПУМБ за комерційним курсом.

Далі йдуть ''Мобільний Ощад'' – 45,15 грн, Monobank – 45,19 грн, ПриватБанк для карток – 45,24 грн, Ощадбанк для карток та ПУМБ за готівковим курсом – по 45,30 грн.

Найнижчий курс продажу євро сьогодні у ПриватБанку у відділеннях – 51,50 грн.

Далі йдуть Monobank – 51,53 грн, ПриватБанк для карток – 51,54 грн, ПУМБ – 51,60 грн, ''Мобільний Ощад'' – 51,65 грн та Ощадбанк для карток – 51,85 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків сьогодні пропонує ''Мобільний Ощад'' – 44,85 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток, ПУМБ за комерційним курсом та Monobank – по 44,80 грн, ПУМБ за готівковим курсом – 44,70 грн, ПриватБанк для карток – 44,65 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,50 грн.

Євро найвигідніше продавати банку через «Мобільний Ощад» – по 51,00 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 50,95 грн, ПУМБ – 50,90 грн, Monobank – 50,87 грн, ПриватБанк для карток – 50,78 грн та ПриватБанк у відділеннях – 50,50 грн.

Скільки сьогодні коштують 1000 доларів у банках

  • ПриватБанк (у відділеннях) – 45 100 грн.
  • ПУМБ (комерційний курс) – 45 100 грн.
  • ''Мобільний Ощад'' – 45 150 грн.
  • Monobank – 45 190 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 45 240 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 45 300 грн.
  • ПУМБ (готівковий курс) – 45 300 грн.
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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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