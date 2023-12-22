Долар почав дешевшати після різкого зростання: новий курс в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України припинив зростання. Долар почав знижуватися за падінням на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 22 грудня середній курс долара в Україні впав на 5 копійок до 38,20 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 41,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,70 гривні, євро по 41,25 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,62-37,64 (купівля-продаж) - зниження на 6 копійок порівняно з відкриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара. Валюта дорожчає десятий день поспіль, оновлюючи максимуми, але зростання сповільнилося.

Офіційний курс на 22 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,5964 грн за 1 долар (+0,0448 грн).

Курс євро становитиме 41,2846 гривень за 1 євро (+0,2182 грн). Це історичний максимум. Курс визначається котируваннями на міжнародному ринку пари євро/долар і не залежить від НБУ.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, зростання попиту на валюту з середини листопада було очікуваним для Національного банку України. Відповідно НБУ почав відпускати курс.

Міжбанківський курс є основою для курсоутворення на готівковому ринку з додаванням незначної комісії фінустанов.

Офіційний курс долара з початку грудня зріс на 1,20 гривень - з 36,35 до 37,55 гривень. З початку жовтня НБУ визначає курс за результатами торгів на міжбанку. Готівковий курс за цей час збільшився приблизно на 80 копійок до 38,20 гривень.