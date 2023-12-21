Зростання долара сповільнилося: НБУ оновив офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара. Валюта дорожчає десятий день поспіль, оновлюючи максимуми, але сьогодні зростання сповільнилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 22 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,5964 грн. за 1 долар (+0,0448 грн.).

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Курс євро становитиме 41,2846 гривень за 1 євро (+0,2182 грн). Це історичний максимум. Курс визначається котируваннями на міжнародному ринку пари євро/долар і не залежить від НБУ.

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На міжбанку сьогодні курс знизився на 1 копійку до 37,60-37,62 грн/долар (купівля-продаж).



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На готівковому ринку курс зріс на 35 копійок до 38,25 гривень за долар.

Прогноз до кінця року

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, ситуацію на ринку формує міжбанк, на якому діє режим "керованої гнучкості" із втручанням регулятора для збалансування попиту та пропозиції.

Міжбанківський курс є основою для курсоутворення на готівковому ринку з додаванням незначної комісії фінустанов.

Зараз різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку не перевищує 50-60 копійок, проте що в наступні тижні можливий рух до подальшого зближення курсів (тобто міжкурсова різниця скорочуватиметься і не виключено, що в останні дні року вона буде майже нульовою), наголосив банкір.

За останній тиждень курс долара виріс приблизно на 70 копійок як на міжбанку, так і на готівковому ринку.