Доллар начал дешеветь после резкого роста: свежий курс в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины приостановил рост. Доллар начал снижаться вслед за падением на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 22 декабря средний курс доллара в Украине упал на 5 копеек до 38,20 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 41,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,70 гривен, евро по 41,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,62-37,64 (покупка-продажа) - снижение на 6 копеек по сравнению с открытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Валюта дорожает десятый день подряд, обновляя максимумы, но рост замедлился.

Официальный курс на 22 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,5964 гривен за 1 доллар (+0,0448 грн).

Курс евро составит 41,2846 гривен за 1 евро (+0,2182 грн). Это исторический максимум. Курс определяется котировками на международном рынке пары евро/доллар и не зависит от НБУ.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, рост спроса на валюту с середины ноября был ожидаемым для Национального банка Украины. Соответственно, НБУ начал отпускать курс.

Межбанковский курс является основой для курсообразования на наличном рынке с добавлением незначительной комиссии финучреждений.

Официальный курс доллара с начала декабря вырос на 1,20 гривен - с 36,35 до 37,55 гривен. С начала октября НБУ определяет курс по результатам торгов на межбанке. Наличный курс за это время вырос примерно на 80 копеек до 38,20 гривен.