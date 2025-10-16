ua en ru
Долар почав дешевшати і впав в обмінниках нижче 42 гривень

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 11:48
Долар почав дешевшати і впав в обмінниках нижче 42 гривень Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зниження. Єдина європейська валюта дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 16 жовтня середній курс продажу впав на 10 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 47,90 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,64-41,67 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 10 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає шостий день поспіль із 9 жовтня.

Офіційний курс на 16 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7607 гривень за 1 долар (+0,0093 грн).

Вищим був курс тільки 5 серпня - 41,7901.

Офіційний курс євро становитиме 48,5301 гривень за 1 євро (+0,2947 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, НБУ може знову зміцнити гривню, щоб потім поступово послаблювати її, і такими коливаннями рухатися до курсу вище 42 грн/долар наприкінці року.

