ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар начал дешеветь и упал в обменниках ниже 42 гривен

Украина, Четверг 16 октября 2025 11:48
UA EN RU
Доллар начал дешеветь и упал в обменниках ниже 42 гривен Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к снижению. Единая европейская валюта дорожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 октября средний курс продажи упал на 10 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 48,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 47,90 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,64-41,67 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 10 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает шестой день подряд с 9 октября.

Официальный курс на 16 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7607 гривен за 1 доллар (+0,0093 грн).

Выше был курс только 5 августа - 41,7901.

Официальный курс евро составит 48,5301 гривен за 1 евро (+0,2947 грн).

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, НБУ может снова укрепить гривну, чтобы потом постепенно ослаблять ее, и такими колебаниями двигаться к курсу выше 42 грн/доллар в конце года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
Киев и ряд областей в Украине ввели экстренные отключения света: полный перечень
Киев и ряд областей в Украине ввели экстренные отключения света: полный перечень
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит