Доллар начал дешеветь и упал в обменниках ниже 42 гривен

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к снижению. Единая европейская валюта дорожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 октября средний курс продажи упал на 10 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 48,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 47,90 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,64-41,67 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 10 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает шестой день подряд с 9 октября.

Официальный курс на 16 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7607 гривен за 1 доллар (+0,0093 грн).

Выше был курс только 5 августа - 41,7901.

Официальный курс евро составит 48,5301 гривен за 1 евро (+0,2947 грн).