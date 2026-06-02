Долар побив усі рекорди, євро росте: курс на 3 червня та що чекати від валюти до кінця тижня

Долар продовжує поступово дорожчати та оновив черговий локальний максимум. Євро також зростає другий день поспіль. Водночас експерти вважають, що валютний ринок залишається контрольованим завдяки політиці Національного банку.

Який офіційний курс встановив НБУ на завтра, 3 червня та що зараз стримує різкі коливання валютного ринку, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

НБУ підвищив курс долара на 4 копійки – до 44,34 грн.

Офіційний курс євро зріс на 7 копійок – до 51,66 грн.

На валютному ринку продовжує діяти режим “керованої гнучкості”.

У разі зростання попиту НБУ може оперативно втручатися через валютні інтервенції.

Експерт не очікує різких стрибків курсу на готівковому ринку.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на 3 червня офіційний курс долара на рівні 44,34 грн за долар. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала на 4 копійки.

Євро також продовжив зростання. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,66 грн за євро, що на 7 копійок більше, ніж днем раніше.

Таким чином, обидві основні валюти продовжують помірне зростання на початку червня.

Курс валют НБУ на 3 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Чому ринок залишається стабільним

Попри низку ризиків, базовий сценарій для валютного ринку залишається помірним.

Як пояснив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лєсовий, в Україні продовжує діяти режим ''керованої гнучкості'', який дозволяє Національному банку згладжувати дисбаланси на валютному ринку.

За словами експерта, саме цей механізм допомагає утримувати ситуацію під контролем навіть у періоди підвищеного попиту на валюту.

Яку роль відіграє НБУ

Лєсовий зазначає, що в разі збільшення попиту на валюту Національний банк має можливість оперативно реагувати через валютні інтервенції.

Саме завдяки таким діям регулятору вдається уникати різких курсових коливань та підтримувати відносну рівновагу між попитом і пропозицією на ринку.

Експерт наголошує, що наразі цей механізм продовжує ефективно працювати.

Що буде з готівковим курсом

Ще однією особливістю режиму ''керованої гнучкості'' є тісний зв’язок між міжбанківським та готівковим ринками.

За словами Лєсового, саме тому за відсутності серйозних перекосів на міжбанку готівковий сегмент також не повинен демонструвати різких стрибків.