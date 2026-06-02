Доллар побил все рекорды, евро растет: курс на 3 июня и что ждать от валюты до конца недели

Доллар продолжает постепенно дорожать и обновил очередной локальный максимум. Евро также растет второй день подряд. В то же время эксперты считают, что валютный рынок остается контролируемым благодаря политике Национального банка.

Главное:

НБУ повысил курс доллара на 4 копейки - до 44,34 грн.

Официальный курс евро вырос на 7 копеек - до 51,66 грн.

На валютном рынке продолжает действовать режим "управляемой гибкости".

В случае роста спроса НБУ может оперативно вмешиваться через валютные интервенции.

Эксперт не ожидает резких скачков курса на наличном рынке.

Курс валют НБУ

НБУ установил на 3 июня официальный курс доллара на уровне 44,34 грн за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 4 копейки.

Евро также продолжил рост. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,66 грн за евро, что на 7 копеек больше, чем днем ранее.

Таким образом, обе основные валюты продолжают умеренный рост в начале июня.

Курс валют НБУ на 3 июня (Инфографика РБК-Украина)

Почему рынок остается стабильным

Несмотря на ряд рисков, базовый сценарий для валютного рынка остается умеренным.

Как пояснил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лесовой, в Украине продолжает действовать режим ''управляемой гибкости'', который позволяет Национальному банку сглаживать дисбалансы на валютном рынке.

По словам эксперта, именно этот механизм помогает удерживать ситуацию под контролем даже в периоды повышенного спроса на валюту.

Какую роль играет НБУ

Лесовой отмечает, что в случае увеличения спроса на валюту Национальный банк имеет возможность оперативно реагировать через валютные интервенции.

Именно благодаря таким действиям регулятору удается избегать резких курсовых колебаний и поддерживать относительное равновесие между спросом и предложением на рынке.

Эксперт отмечает, что сейчас этот механизм продолжает эффективно работать.

Что будет с наличным курсом

Еще одной особенностью режима ''управляемой гибкости'' является тесная связь между межбанковским и наличным рынками.

По словам Лесового, именно поэтому при отсутствии серьезных перекосов на межбанке наличный сегмент также не должен демонстрировать резких скачков.