Долар пішов униз: курс НБУ на 27 липня та чому банки блокують перекази

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 липня. Довгострокова тенденція на зростання долара припинилася, тоді як євро продовжив подальше здешевлення.

Яким буде курс після вихідних та чи має банк право заблокувати переказ коштів, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

НБУ зменшив офіційний курс долара до 44,80 грн.

Євро опустився до 50,96 грн.

Банки мають право блокувати підозрілі перекази на строк до 7 робочих днів.

Фінустанови зобов’язані зупиняти операції з ознаками кримінальних правопорушень.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на понеділок, 27 липня, офіційний курс долара на рівні 44,80 грн, що на 1 копійку нижче, ніж у п’ятницю, 24 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,81 грн.

Водночас офіційний курс євро продовжує й надалі знижуватися. На 27 липня він становить 50,96 грн, тоді як у п’ятницю європейська валюта коштувала 51,05 грн. Таким чином євро подешевшав на 9 копійок.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 27 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Чому банки блокують перекази коштів та чи це законно

У Національному банку України роз'яснили, чи має банк право заблокувати переказ коштів та за яких умов це відбувається. За даними регулятора, фінансові установи діють чітко в межах законодавства про фінансовий моніторинг.

У регулятора звертають увагу на такі ключові правила:

Право на зупинення: банк має законне право зупинити операцію, якщо вона викликає підозру та є нетиповою для клієнта.

банк має законне право зупинити операцію, якщо вона викликає підозру та є нетиповою для клієнта. Обов'язок заблокувати: фінустанова зобов’язана зупинити переказ, якщо є підстави вважати, що операція має ознаки кримінального правопорушення.

фінустанова зупинити переказ, якщо є підстави вважати, що операція має ознаки кримінального правопорушення. Терміни блокування: спеціально уповноважений орган (Держфінмоніторинг) може ухвалити рішення про зупинення видаткових операцій на строк до семи робочих днів.

Зазвичай під підвищену увагу банківського фінансового моніторингу потрапляють операції, які суттєво відрізняються від звичайної поведінки клієнта, розповідав РБК-Україна заступник виконавчого директора Національної асоціації банків Дмитро Глінський.

Серед найпоширеніших причин блокування переказів чи рахунків:

аномальна активність (наприклад, ведення "інтенсивних" P2P-переказів із десятками карт за короткий час);

регулярні або великі надходження, що не відповідають задекларованому рівню доходів;

проведення транзакцій без проходження обов'язкової планової верифікації чи оновлення даних клієнта;

відсутність підтверджувальних документів про джерело походження коштів на запит банку.

У разі блокування операції банк має надає клієнту можливість підтвердити легальність коштів, надавши відповідні довідки (наприклад, про доходи, продаж майна чи сплату податків).