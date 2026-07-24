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Доллар пошел вниз: курс НБУ на 27 июля и почему банки блокируют переводы

16:10 24.07.2026 Пт
3 мин
Каков будет официальный курс валют в понедельник?
aimg Олег Хомчук
Доллар пошел вниз: курс НБУ на 27 июля и почему банки блокируют переводы Фото: Нацбанк обновил официальный курс валют (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 27 июля. Долгосрочная тенденция роста доллара прекратилась, тогда как евро продолжил дальнейшее удешевление.

Каким будет курс после выходных и имеет ли банк право заблокировать перевод средств – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • НБУ снизил официальный курс доллара до 44,80 грн.
  • Евро опустился до 50,96 грн.
  • Банки имеют право блокировать подозрительные переводы сроком до 7 рабочих дней.
  • Финучреждения обязаны останавливать операции с признаками криминальных правонарушений.

Курс валют НБУ

НБУ установил на понедельник, 27 июля, официальный курс доллара на уровне 44,80 грн, что на 1 копейку ниже, чем в пятницу, 24 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,81 грн.

В то же время официальный курс евро продолжает и дальше снижаться. На 27 июля он составляет 50,96 грн., тогда как в пятницу европейская валюта стоила 51,05 грн. Таким образом евро подешевел на 9 копеек.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 27 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Фото: официальный курс валют НБУ на 27 июля (Инфографика РБК-Украина)

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Почему банки блокируют переводы средств и законно ли это

В Национальном банке Украины разъяснили, имеет ли банк право заблокировать перевод средств и при каких условиях это происходит. По данным регулятора, финансовые учреждения действуют четко в рамках законодательства о финансовом мониторинге.

У регулятора обращают внимание на следующие ключевые правила:

  • Право на остановку: банк имеет законное право остановить операцию, если она вызывает подозрение и нетипична для клиента.
  • Обязанность заблокировать: финучреждение обязано остановить перевод, если есть основания полагать, что операция имеет признаки уголовного преступления.
  • Сроки блокировки: специально уполномоченный орган (Госфинмониторинг) может принять решение о приостановлении расходных операций сроком до семи рабочих дней .

Обычно под повышенное внимание банковского финансового мониторинга попадают операции, существенно отличающиеся от обычного поведения клиента, рассказывал РБК-Украина заместитель исполнительного директора Национальной ассоциации банков Дмитрий Глинский.

Среди наиболее распространенных причин блокирования переводов или счетов:

  • аномальная активность (например, ведение "интенсивных" P2P-переводов с десятками карт за короткое время);
  • регулярные или большие поступления, не соответствующие задекларированному уровню доходов;
  • проведение транзакций без прохождения обязательной плановой верификации или обновления данных клиента;
  • отсутствие подтверждающих документов об источнике происхождения средств по запросу банка.

В случае блокирования сделки банк должен предоставлять клиенту возможность подтвердить легальность средств, предоставив соответствующие справки (например, о доходах, продаже имущества или уплате налогов).

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