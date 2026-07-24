Доллар пошел вниз: курс НБУ на 27 июля и почему банки блокируют переводы
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 27 июля. Долгосрочная тенденция роста доллара прекратилась, тогда как евро продолжил дальнейшее удешевление.
Каким будет курс после выходных и имеет ли банк право заблокировать перевод средств – в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- НБУ снизил официальный курс доллара до 44,80 грн.
- Евро опустился до 50,96 грн.
- Банки имеют право блокировать подозрительные переводы сроком до 7 рабочих дней.
- Финучреждения обязаны останавливать операции с признаками криминальных правонарушений.
Курс валют НБУ
НБУ установил на понедельник, 27 июля, официальный курс доллара на уровне 44,80 грн, что на 1 копейку ниже, чем в пятницу, 24 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,81 грн.
В то же время официальный курс евро продолжает и дальше снижаться. На 27 июля он составляет 50,96 грн., тогда как в пятницу европейская валюта стоила 51,05 грн. Таким образом евро подешевел на 9 копеек.
Фото: официальный курс валют НБУ на 27 июля (Инфографика РБК-Украина)
Почему банки блокируют переводы средств и законно ли это
В Национальном банке Украины разъяснили, имеет ли банк право заблокировать перевод средств и при каких условиях это происходит. По данным регулятора, финансовые учреждения действуют четко в рамках законодательства о финансовом мониторинге.
У регулятора обращают внимание на следующие ключевые правила:
- Право на остановку: банк имеет законное право остановить операцию, если она вызывает подозрение и нетипична для клиента.
- Обязанность заблокировать: финучреждение обязано остановить перевод, если есть основания полагать, что операция имеет признаки уголовного преступления.
- Сроки блокировки: специально уполномоченный орган (Госфинмониторинг) может принять решение о приостановлении расходных операций сроком до семи рабочих дней .
Обычно под повышенное внимание банковского финансового мониторинга попадают операции, существенно отличающиеся от обычного поведения клиента, рассказывал РБК-Украина заместитель исполнительного директора Национальной ассоциации банков Дмитрий Глинский.
Среди наиболее распространенных причин блокирования переводов или счетов:
- аномальная активность (например, ведение "интенсивных" P2P-переводов с десятками карт за короткое время);
- регулярные или большие поступления, не соответствующие задекларированному уровню доходов;
- проведение транзакций без прохождения обязательной плановой верификации или обновления данных клиента;
- отсутствие подтверждающих документов об источнике происхождения средств по запросу банка.
В случае блокирования сделки банк должен предоставлять клиенту возможность подтвердить легальность средств, предоставив соответствующие справки (например, о доходах, продаже имущества или уплате налогов).