Долар підскочив в ціні: курс на 25 березня та чи є в Україні дефіцит валюти

Курс на 25 березня: НБУ підвищив офіційний курс долара до 43,92 грн (+10 коп.) та євро до 50,89 грн (+1 коп.).

Курс валют НБУ

Нацбанк підвищив офіційний курс долара на 25 березня. Завтра американська валюта зросте в ціні на 10 копійок - до 43,92 гривень.

Євро додасть в ціні одну копійку - курс на завтра становитиме 50,89 гривень.

Чи є в Україні дефіцит валюти

Національний банк України оприлюднив результати операцій із забезпечення банків готівковою іноземною валютою, що відбулися 18 березня 2026 року.

Результати операцій за 18 березня:

Оголошений обсяг: 100 млн доларів та 30 млн євро.

Кількість учасників: 2 банки.

Фактичний обсяг заявок: 50 млн доларів та 30 млн євро.

У період з 9 по 18 березня пропозиція валюти від НБУ значно перевищувала попит з боку банків. Це підтверджує, що дефіциту готівкової валюти в країні немає. Нацбанк готовий і надалі підтримувати банки готівкою залежно від потреб системи.

Чому НБУ проводить ці операції?

Рішення про підкріплення кас було ухвалене 6 березня 2026 року як превентивний захід. Це допомогло підтримати валютну ліквідність банків на тлі незаконного захоплення інкасаторських машин "Ощадбанку" в Угорщині, через що банкам знадобився час для зміни логістичних маршрутів.

Важливо: ці операції НБУ жодним чином не впливають на обсяг міжнародних резервів України.