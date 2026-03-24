Доллар подскочил в цене: курс на 25 марта и есть ли в Украине дефицит валюты

Главное:

Курс валют НБУ

Нацбанк повысил официальный курс доллара на 25 марта. Завтра американская валюта вырастет в цене на 10 копеек - до 43,92 гривен.

Евро прибавит в цене одну копейку - курс на завтра составит 50,89 гривен.

Есть ли в Украине дефицит валюты

Национальный банк Украины обнародовал результаты операций по обеспечению банков наличной иностранной валютой, которые состоялись 18 марта 2026 года.

Результаты операций за 18 марта:

Объявленный объем: 100 млн долларов и 30 млн евро.

Количество участников: 2 банка.

Фактический объем заявок: 50 млн долларов и 30 млн евро.

В период с 9 по 18 марта предложение валюты от НБУ значительно превышало спрос со стороны банков. Это подтверждает, что дефицита наличной валюты в стране нет. Нацбанк готов и в дальнейшем поддерживать банки наличными в зависимости от потребностей системы.

Почему НБУ проводит эти операции?

Решение о подкреплении касс было принято 6 марта 2026 года как превентивная мера. Это помогло поддержать валютную ликвидность банков на фоне незаконного захвата инкассаторских машин "Ощадбанка" в Венгрии, из-за чего банкам понадобилось время для изменения логистических маршрутов.

Важно: эти операции НБУ никак не влияют на объем международных резервов Украины.