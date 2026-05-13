Долар підскочив, євро падає: актуальний курс валют на ранок 13 травня

09:02 13.05.2026 Ср
Де сьогодні найвигідніший курс?
Ірина Гамерська
Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Віталій Носач, РБК-Україна)
Початок робочого дня 13 травня відзначився корекцією валютних курсів. Якщо долар у касах системних банків утримується на рівні 44,20-44,30 грн, то євро стало помітно доступнішим.

Де сьогодні найвигідніше купувати валюту та які "цінники" виставили обмінники та популярні банки - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Падіння євро: ПриватБанк знизив готівковий курс одразу на 15 коп. (до 52,00 грн). В Ощадбанку валюта ЄС у застосунку також впала до 52,00 грн.
  • Долар в Ощаді: Банк підняв курс у мобільному застосунку до 44,20 грн (+5 коп.).
  • Стабільність у Monobank та "Пумбі": Курси долара та євро залишаються без змін - 44,24 грн та 44,30 грн відповідно за долар.
  • Обмінники: Долар мінімально подорожчав до 43,87 грн, а євро здешевшало на 8 коп. - до 51,80 грн.

Курс валют в обмінниках

На ранок 13 травня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках для покупки на рівні 43,87 (+2 коп) гривень, а здати валюту можна за курсом у 43,80 (+2 коп) гривні.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,80 (-8 коп) гривні, а здати - по 51,61 (-6 коп) гривні.

Фото: курс валют в обмінниках на 13 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долар за середнім курсом у 44,19 (+5 коп) доларів, а продають по 43,75 (+10 коп) гривні.

Євро в банках можна купити за середнім курсом у 52 (без змін) гривні, а здати - по 51,50 (+10 коп) гривні.

ПриватБанк продає долари у касах по 44,20 (-5 коп) гривні, а безнал - 44,24 (без змін) гривні. Євро у відділеннях можна купити по 52 (-15 коп) гривні, а безнал - 52,08 (без змін) гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,20 (+5 коп) гривні, а для карток - 44,30 (без змін) гривні. Євро у додатку тримається на рівні 52 (-10 коп) гривень, а для карток курс - 52,20 (-10 коп) гривні.

"Пумб" продає долари в касах по 44,30 (без змін) гривні, а комерційний курс - 44,10 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 52,20 (без змін) гривні.

Monobank сьогодні продає долари по 44,24 (без змін) гривні, а євро - по 52,07 (без змін) гривні.

Купити долар: Найдешевше в обмінниках (43,87 грн). Серед банків вигідні умови в "Пумб" (44,10 грн) та у відділеннях ПриватБанку (44,20 грн).

Купити євро: Наразі найвигідніша ціна в обмінниках (51,80 грн). У банках найкращий курс у касах ПриватБанку та застосунку Ощадбанку (52,00 грн).

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Трамп зробив несподівану заяву про Донбас
