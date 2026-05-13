Доллар подскочил, евро падает: актуальный курс валют на утро 13 мая

Начало рабочего дня 13 мая отметилось коррекцией валютных курсов. Если доллар в кассах системных банков удерживается на уровне 44,20-44,30 грн, то евро стало заметно доступнее.

Главное:

Падение евро: ПриватБанк снизил наличный курс сразу на 15 коп. (до 52,00 грн). В Ощадбанке валюта ЕС в приложении также упала до 52,00 грн.

ПриватБанк снизил наличный курс сразу на 15 коп. (до 52,00 грн). В Ощадбанке валюта ЕС в приложении также упала до 52,00 грн. Доллар в Ощаде: Банк поднял курс в мобильном приложении до 44,20 грн (+5 коп.).

Банк поднял курс в мобильном приложении до 44,20 грн (+5 коп.). Стабильность в Monobank и "Пумбе": Курсы доллара и евро остаются без изменений - 44,24 грн и 44,30 грн соответственно за доллар.

Курсы доллара и евро остаются без изменений - 44,24 грн и 44,30 грн соответственно за доллар. Обменники: Доллар минимально подорожал до 43,87 грн, а евро подешевел на 8 коп. - до 51,80 грн.

Курс валют в обменниках

На утро 13 мая портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках для покупки на уровне 43,87 (+2 коп) гривен, а сдать валюту можно по курсу в 43,80 (+2 коп) гривны.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,80 (-8 коп) гривны, а сдать - по 51,61 (-6 коп) гривны.

Фото: курс валют в обменниках на 13 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллар по среднему курсу в 44,19 (+5 коп) долларов, а продают по 43,75 (+10 коп) гривны.

Евро в банках можно купить по среднему курсу в 52 (без изменений) гривны, а сдать - по 51,50 (+10 коп) гривны.

ПриватБанк продает доллары в кассах по 44,20 (-5 коп) гривны, а безнал - 44,24 (без изменений) гривны. Евро в отделениях можно купить по 52 (-15 коп) гривны, а безнал - 52,08 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,20 (+5 коп) гривны, а для карт - 44,30 (без изменений) гривны. Евро в приложении держится на уровне 52 (-10 коп) гривен, а для карточек курс - 52,20 (-10 коп) гривны.

"Пумб" продает доллары в кассах по 44,30 (без изменений) гривны, а коммерческий курс - 44,10 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 52,20 (без изменений) гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 44,24 (без изменений) гривны, а евро - по 52,07 (без изменений) гривны.

Где сегодня самый выгодный курс?

Купить доллар: Дешевле всего в обменниках (43,87 грн). Среди банков выгодные условия в "Пумб" (44,10 грн) и в отделениях ПриватБанка (44,20 грн).

Купить евро: Сейчас самая выгодная цена в обменниках (51,80 грн). В банках лучший курс в кассах ПриватБанка и приложении Ощадбанка (52,00 грн).