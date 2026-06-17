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Долар перервав падіння: курс НБУ на 18 червня та що варто знати про обмін валют

17:00 17.06.2026 Ср
2 хв
Як змінилися офіційні курси валют перед завершенням робочого тижня
aimg Анастасія Мацепа
Фото: НБУ оновив офіційний курс долара та євро на 18 червня (колаж РБК-Україна)

Національний банк України на четвер, 18 червня, незначно підвищив офіційний курс долара, тоді як євро після кількох днів коливань трохи подешевшав.

Які курси встановив регулятор та що потрібно знати українцям про обмін валюти, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар зріс: офіційний курс підвищився до 44,80 грн (+2 коп.).
  • Євро подешевшав: офіційний курс знизився до 51,93 грн (-1 коп.).
  • Коливання залишаються мінімальними: обидві валюти продовжують рухатися в межах кількох копійок.
  • Скасувати обмін можна: протягом 15 хвилин після операції за наявності квитанції.
  • Правило НБУ: можливість зворотного обміну передбачена постановою №2.

Курс валют НБУ

НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,80 гривні, що на 2 копійки більше, ніж днем раніше (44,78 грн).

Водночас офіційний курс євро незначно знизився – до 51,93 гривні, або на 1 копійку порівняно з попереднім банківським днем (51,94 грн).

Таким чином після незначного зміцнення гривні щодо долара напередодні американська валюта знову повернулася до зростання, тоді як євро скоригувався вниз.

Курс валют НБУ на 18 червня (Інфографіка РБК-Україна)

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Чи можна скасувати обмін валюти?

У НБУ нагадали, що українці можуть скасувати валютно-обмінну операцію, якщо після обміну передумали.

Для цього потрібно звернутися до того самого пункту обміну або банку протягом 15 хвилин після проведення операції та пред’явити квитанцію або інший розрахунковий документ.

Таке право передбачене постановою правління НБУ №2 ''Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями''.

Це правило поширюється саме на зворотну валютно-обмінну операцію та допомагає захистити споживачів у випадках, коли рішення про обмін було ухвалене поспіхом.

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