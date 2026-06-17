Доллар прекратил падение: курс НБУ на 18 июня и что нужно знать об обмене валют

Национальный банк Украины в четверг, 18 июня, незначительно повысил официальный курс доллара, тогда как евро после нескольких дней колебаний немного подешевел.
Какие курсы установил регулятор и что нужно знать украинцам об обмене валюты – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
НБУустановил официальный курс доллара на уровне 44,80 гривны, что на 2 копейки больше, чем днем ранее (44,78 грн).
В то же время официальный курс евро незначительно снизился – до 51,93 гривны, или на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем (51,94 грн).
Таким образом, после незначительного укрепления гривны по отношению к доллару накануне американская валюта вновь вернулась к росту, тогда как евро скорректировался вниз.
Курс валют НБУ на 18 июня (Инфографика РБК-Украина)
В НБУнапомнили, что украинцы могут отменить валютно-обменную операцию, если после обмена передумали.
Для этого необходимо обратиться в тот же пункт обмена или банк в течение 15 минут после проведения операции и предъявить квитанцию или другой расчетный документ.
Такое право предусмотрено постановлением правления НБУ № 2 ''Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями''.
Это правило распространяется именно на обратную валютно-обменную операцию и помогает защитить потребителей в случаях, когда решение об обмене было принято поспешно.