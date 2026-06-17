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Долар і євро змінилися в ціні: що показують банки та обмінники 17 червня

10:50 17.06.2026 Ср
3 хв
Де сьогодні найкращі умови для обміну валюти?
aimg Анастасія Мацепа
Долар і євро змінилися в ціні: що показують банки та обмінники 17 червня Фото: банки переглянули курси валют на 17 червня (колаж РБК-Україна)
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На валютному ринку суттєвих змін не відбулося. Долар у більшості великих банків залишається поблизу позначки у 45 гривень, тоді як євро продовжує торгуватися вище 52 гривень.

Які курси пропонують банки та обмінники сьогодні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Обмінники: долар – 44,90/44,80 грн (купівля/продаж), євро – 52,35/52,20 грн.
  • Середній курс у банках: долар – 44,64 грн (купівля) та 45,09 грн (продаж), євро – 51,76 грн (купівля) та 52,42 грн (продаж).
  • Найдешевший долар: ПриватБанк, Ощадбанк і ПУМБ (комерційний курс) продають по 45,00 грн.
  • Найвигідніше продавати долар: ПУМБ (комерційний курс) – 44,70 грн.
  • Найдешевше євро: Ощадбанк – 52,30 грн.
  • Найвигідніше продавати євро: обмінний курс ПУМБ – 51,90 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках майже не змінився. Купити американську валюту сьогодні можна в середньому за 44,90 гривні (+3 коп.), а продати – за 44,80 гривні (без змін).

Євро також демонструє стабільність. Середній курс купівлі становить 52,35 гривні (+2 коп.), а продажу – 52,20 гривні (+7 коп.).

Долар і євро змінилися в ціні: що показують банки та обмінники 17 червня
Фото: курс валют в обмінниках на 17 червня (Інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,64 гривні для купівлі (-12 коп.) та 45,09 гривні для продажу (-5 коп.). Євро банки купують у середньому по 51,76 гривні (+5 коп.), а продають – по 52,42 гривні (-4 коп.).

Більшість великих банків майже не змінили курси долара. Водночас окремі установи переглянули курси євро, хоча загалом валюта залишається в діапазоні 52,3-52,6 гривні.

ПриватБанк продає долар у відділеннях по 45,00 гривні (без змін). Картковий курс становить 45,04 гривні (без змін). Євро у відділеннях коштує 52,40 гривні (+10 коп.), а картковий курс залишився на рівні 52,35 гривні (без змін).

Ощадбанк у застосунку продає долар по 45,00 гривні (-5 коп.), а для карткових операцій – по 45,15 гривні (-5 коп.). Євро в ''Мобільному Ощаді'' коштує 52,30 гривні (-10 коп.), а картковий курс становить 52,45 гривні (-5 коп.).

''ПУМБ'' за комерційним курсом продає долар по 45,00 гривні (-10 коп.), а в касах – по 45,20 гривні (-10 коп.). Євро у відділеннях коштує 52,60 гривні (-10 коп.).

Monobank продає долар по 45,03 гривні (без змін). Курс купівлі становить 44,65 гривні (+5 коп.). Євро банк продає по 52,33 гривні (без змін), а купує по 51,67 гривні (-9 коп.).

Долар і євро змінилися в ціні: що показують банки та обмінники 17 червня

Фото: курс валют у банках (продаж) на 17 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Долар: найвигідніший курс продажу сьогодні пропонують ПриватБанк, Ощадбанк та ПУМБ (комерційний курс) – 45,00 грн. У Monobank долар коштує 45,03 грн.

Євро: найдешевше купити європейську валюту можна в Ощадбанку – за 52,30 грн. У Monobank курс становить 52,33 грн, а в ПриватБанку (картковий) – 52,35 грн.

Де вигідніше продати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,70 грн. Такий самий курс купівлі в Ощадбанку становив учора, але сьогодні він знизився до 44,65 грн. У Monobank валюту купують по 44,65 грн, у ПриватБанку – по 44,55 грн.

Євро: найвигідніше продавати євро сьогодні в ПУМБ – по 51,90 грн. В Ощадбанку курс купівлі становить 51,85 грн, у Monobank – 51,67 грн, а в ПриватБанку – 51,74 грн.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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