Долар падає до психологічної межі, євро знов нижче 51: який курс на 2 березня

Нацбанк опустив курс долара та євро на 2 березня. Європейська валюта знову впала нижче 51 гривні, а долар наближається до 43 гривень.
Скільки коштуватиме валюта в перший понеділок весни та чи планує Україна перехід на євро - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Нацбанк встановив офіційний курс долара на 2 березня на рівні 43,09 гривень, що на 11 копійок нижче, ніж сьогодні.
Щодо євро, то валюта єврозони знову опустилась нижче 51 гривні. На 2 березня офіційний курс євро встановлено на рівні 50,86 гривень - мінус 16 копійок у порівнянні із сьогодні.
Фото: курс валют на 2 березня (інфографіка РБК-Україна)
У колонці для РБК-Україна заступник голови НБУ Володимир Лепушинський зазначив, що вступ до ЄС є безальтернативною та досяжною перспективою для України.
У зв'язку з цим у публічній площині все частіше обговорюється питання: чи має Україна одночасно із членством в ЄС запровадити євро замість гривні, і чи варто з цим поспішати.
Лепушинський зазначає, що після вступу до ЄС Україна дійсно матиме зобов’язання приєднатися до єврозони. Проте це не відбудеться миттєво.
Україна отримає статус країни-члена з дерогацією (тимчасовим відступом від норм ЄС) щодо запровадження євро.
Впровадження єдиної валюти буде відкладено на перехідний період до виконання таких необхідних критеріїв:
Представник НБУ пояснює, що із 11 країн ЦСЄ, які долучилися до ЄС після 2004 року, на євро перейшли лише сім. Останньою до єврозони приєдналася Болгарія з початку 2026 року.
Водночас найбільші економіки регіону - Польща, Чехія та Угорщина - досі свідомо зберігають власні валюти. Головна причина полягає в механізмі приєднання: