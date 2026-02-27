Відкрити картку не вийде? Навіщо в Україні відкривається польський банк

Верховна Рада офіційно дозволила діяльність в Україні державного банку Польщі – Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). В уряді пояснили його задачі та можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

"Ратифікація угоди створить правові підстави для діяльності BGK та дозволить банку надавати уряду України, державним і приватним установам фінансову та технічну допомогу у впровадженні інвестиційних проектів, зокрема Ukraine Facility", - заявив заступник міністра економіки України Єгор Перелигін.

За його словами, така допомога надаватиметься у формі грантів, позик або інших фінансових інструментів. Проекти будуть визначатися у співпраці між урядами України, Польщі та BGK.

Документ дозволить BGK отримати статус, подібний до того, яким користуються інституції та банки розвитку, що працюють в Україні.

Відтепер BGK зможе: