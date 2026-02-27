ua en ru
Головна » Бізнес » Економіка

Відкрити картку не вийде? Навіщо в Україні відкривається польський банк

П'ятниця 27 лютого 2026 14:29
Відкрити картку не вийде? Навіщо в Україні відкривається польський банк Фото: польський банк BGK запрацює в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Верховна Рада офіційно дозволила діяльність в Україні державного банку Польщі – Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). В уряді пояснили його задачі та можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

"Ратифікація угоди створить правові підстави для діяльності BGK та дозволить банку надавати уряду України, державним і приватним установам фінансову та технічну допомогу у впровадженні інвестиційних проектів, зокрема Ukraine Facility", - заявив заступник міністра економіки України Єгор Перелигін.

За його словами, така допомога надаватиметься у формі грантів, позик або інших фінансових інструментів. Проекти будуть визначатися у співпраці між урядами України, Польщі та BGK.

Документ дозволить BGK отримати статус, подібний до того, яким користуються інституції та банки розвитку, що працюють в Україні.

Відтепер BGK зможе:

  • створювати представництва в Україні;
  • наймати персонал з українським, польським чи іншим громадянством;
  • проводити переговори, укладати контракти, надавати й отримувати гарантії, здійснювати будь-яку іншу діяльність.

Що відомо про Bank Gospodarstwa Krajowego

Банк крайового господарства – це польський державний банк зі штаб-квартирою у Варшаві, єдиний банк у Польщі, який належить уряду.

Він заснований ще у 1924 році для підтримки урядових соціально-економічних програм, а також програм місцевого самоврядування й регіонального розвитку.

Вчора, 26 лютого, стало відомо, що в Україні запрацює державний банк Польщі – Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Угоду про діяльність BGK в Україні підписали 25 вересня 2025 року міністр економіки України Олексій Соболев та міністр фінансів і економіки Польщі Анджей Доманський.

Польща Банки Міністерство економіки
