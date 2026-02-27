RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар падает до психологической черты, евро снова ниже 51: какой курс на 2 марта

Фото: доллар и евро падают в цене (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Нацбанк опустил курс доллара и евро на 2 марта. Европейская валюта снова упала ниже 51 гривны, а доллар приближается к 43 гривнам.

Сколько будет стоить валюта в первый понедельник весны и планирует ли Украина переход на евро - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Открыть карту не получится? Зачем в Украине открывается польский банк

Главное:

  • Курс на 2 марта: НБУ снизил официальный курс доллара до 43,09 грн (-11 коп.), а евро снова упал ниже психологической границы - до 50,86 грн (-16 коп.).
  • Отсроченное обязательство: Вступление в ЕС не означает мгновенный переход на евро.
  • Критерии вступления: Для перехода на евро необходимо обеспечить ценовую стабильность, здоровые госфинансы, стабильность процентных ставок и обменного курса гривны.
  • Опыт других стран: Польша, Чехия и Венгрия до сих пор сохраняют собственные валюты. Это возможно, поскольку переход на евро является добровольным.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил официальный курс доллара на 2 марта на уровне 43,09 гривен, что на 11 копеек ниже, чем сегодня.

Что касается евро, то валюта еврозоны снова опустилась ниже 51 гривны. На 2 марта официальный курс евро установлен на уровне 50,86 гривен - минус 16 копеек по сравнению с сегодняшним днем.

Фото: курс валют на 2 марта (инфографика РБК-Украина)

Перейдет ли Украина на евро

В колонке для РБК-Украина заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский отметил, что вступление в ЕС является безальтернативной и достижимой перспективой для Украины.

В связи с этим в публичной плоскости все чаще обсуждается вопрос: должна ли Украина одновременно с членством в ЕС ввести евро вместо гривны, и стоит ли с этим спешить.

Обязательства с "отсрочкой"

Лепушинский отмечает, что после вступления в ЕС Украина действительно будет иметь обязательства присоединиться к еврозоне. Однако это не произойдет мгновенно.

Украина получит статус страны-члена с дерогацией (временным отступлением от норм ЕС) по введению евро.

Внедрение единой валюты будет отложено на переходный период до выполнения следующих необходимых критериев:

  • Ценовая стабильность;
  • Здоровые государственные финансы (соблюдение лимитов долга и дефицита бюджета);
  • Стабильность долгосрочных процентных ставок;
  • Стабильность обменного курса гривны к евро.

Опыт стран Центральной и Восточной Европы

Представитель НБУ объясняет, что из 11 стран ЦВЕ, которые присоединились к ЕС после 2004 года, на евро перешли только семь. Последней к еврозоне присоединилась Болгария с начала 2026 года.

В то же время крупнейшие экономики региона - Польша, Чехия и Венгрия - до сих пор сознательно сохраняют собственные валюты. Главная причина заключается в механизме присоединения:

  • Страна должна по крайней мере два года находиться в Механизме обменных курсов (ERM II).
  • Участие в ERM II является добровольным, поэтому государства сами выбирают время подачи заявки, даже если формально выполняют другие критерии.
Читайте РБК-Украина в Google News
ФинансыКурс доллараКурс евро