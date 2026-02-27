Доллар падает до психологической черты, евро снова ниже 51: какой курс на 2 марта
Нацбанк опустил курс доллара и евро на 2 марта. Европейская валюта снова упала ниже 51 гривны, а доллар приближается к 43 гривнам.
Сколько будет стоить валюта в первый понедельник весны и планирует ли Украина переход на евро - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Курс на 2 марта: НБУ снизил официальный курс доллара до 43,09 грн (-11 коп.), а евро снова упал ниже психологической границы - до 50,86 грн (-16 коп.).
- Отсроченное обязательство: Вступление в ЕС не означает мгновенный переход на евро.
- Критерии вступления: Для перехода на евро необходимо обеспечить ценовую стабильность, здоровые госфинансы, стабильность процентных ставок и обменного курса гривны.
- Опыт других стран: Польша, Чехия и Венгрия до сих пор сохраняют собственные валюты. Это возможно, поскольку переход на евро является добровольным.
Курс валют НБУ
Нацбанк установил официальный курс доллара на 2 марта на уровне 43,09 гривен, что на 11 копеек ниже, чем сегодня.
Что касается евро, то валюта еврозоны снова опустилась ниже 51 гривны. На 2 марта официальный курс евро установлен на уровне 50,86 гривен - минус 16 копеек по сравнению с сегодняшним днем.
Фото: курс валют на 2 марта (инфографика РБК-Украина)
Перейдет ли Украина на евро
В колонке для РБК-Украина заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский отметил, что вступление в ЕС является безальтернативной и достижимой перспективой для Украины.
В связи с этим в публичной плоскости все чаще обсуждается вопрос: должна ли Украина одновременно с членством в ЕС ввести евро вместо гривны, и стоит ли с этим спешить.
Обязательства с "отсрочкой"
Лепушинский отмечает, что после вступления в ЕС Украина действительно будет иметь обязательства присоединиться к еврозоне. Однако это не произойдет мгновенно.
Украина получит статус страны-члена с дерогацией (временным отступлением от норм ЕС) по введению евро.
Внедрение единой валюты будет отложено на переходный период до выполнения следующих необходимых критериев:
- Ценовая стабильность;
- Здоровые государственные финансы (соблюдение лимитов долга и дефицита бюджета);
- Стабильность долгосрочных процентных ставок;
- Стабильность обменного курса гривны к евро.
Опыт стран Центральной и Восточной Европы
Представитель НБУ объясняет, что из 11 стран ЦВЕ, которые присоединились к ЕС после 2004 года, на евро перешли только семь. Последней к еврозоне присоединилась Болгария с начала 2026 года.
В то же время крупнейшие экономики региона - Польша, Чехия и Венгрия - до сих пор сознательно сохраняют собственные валюты. Главная причина заключается в механизме присоединения:
- Страна должна по крайней мере два года находиться в Механизме обменных курсов (ERM II).
- Участие в ERM II является добровольным, поэтому государства сами выбирают время подачи заявки, даже если формально выполняют другие критерии.
