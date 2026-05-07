Долар падає, євро теж пішло вниз: курс на 8 травня та як облікова ставка впливає на ринок

15:46 07.05.2026 Чт
2 хв
Як облікова ставка пов'язана з попитом на валюту?
aimg Дмитро Левицький aimg Тарас Лєсовий Експерт
Фото: скільки коштуватиме долар і євро завтра (Getty Images)

Національний банк встановив офіційний курс валют на п'ятницю 8 травня. Долар і євро завтра подешевшають.

Скільки коштуватиме валюта завтра та як облікова ставка впливає на курс, - в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Офіційний курс: На 8 травня Нацбанк опустив курс долара до 43,80 грн (-5 копійок), а євро - до 51,54 грн (-7 копійок).
  • Гривневі вклади: Рішення НБУ зберегти облікову ставку на рівні 15% підтримує дохідність депозитів у гривні на рівні 13-14,5%, що перекриває інфляцію.
  • Стабільність ринку: Привабливі ставки за депозитами стимулюють українців тримати гроші в банках, стримуючи хаотичну скупку готівкової валюти та надмірний попит на неї.

Курс валют НБУ

Нацбанк опустив курс долара на 8 травня ще на 5 копійок, порівняно з сьогоднішнім. Завтра долар буде коштувати 43,80 гривні.

Євро після росту також піде вниз. Офіційний курс європейської валюти на завтра - 51,54 гривні. Це на 7 копійок менше, ніж курс сьогодні.

Курс валют НБУ на 8 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Вплив облікової ставки на курс

Монетарна політика Нацбанку - один з чинників курсової динаміки, сказав в коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку".

За його словами, рішення монетарного комітету Нацбанку залишити облікову ставку на рівні 15% підтримує привабливість гривневих інструментів. Середні ставки за депозитами залишаються на рівні 13-14,5%, що значно перевищує потенційні інфляційні прогнози.

"Це важливо, адже коли громадяни бачать, що гривневі депозити дають зрозумілий і прогнозований дохід, вони менше схильні хаотично скуповувати готівкову валюту. Відповідно, готівковий ринок не потрапляє під надмірний попит", - пояснив банкір.

