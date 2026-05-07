Доллар падает, евро тоже пошло вниз: курс на 8 мая и как учетная ставка влияет на рынок

Нацбанк опустил курс доллара на 8 мая еще на 5 копеек, по сравнению с сегодняшним. Завтра доллар будет стоить 43,80 гривны.

Евро после роста также пойдет вниз. Официальный курс европейской валюты на завтра - 51,54 гривны. Это на 7 копеек меньше, чем курс сегодня.

Курс валют НБУ на 8 мая (Инфографика РБК-Украина)

Влияние учетной ставки на курс

Монетарная политика Нацбанка - один из факторов курсовой динамики, сказал в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка".

По его словам, решение монетарного комитета Нацбанка оставить учетную ставку на уровне 15% поддерживает привлекательность гривневых инструментов. Средние ставки по депозитам остаются на уровне 13-14,5%, что значительно превышает потенциальные инфляционные прогнозы.

"Это важно, ведь когда граждане видят, что гривневые депозиты дают понятный и прогнозируемый доход, они меньше склонны хаотично скупать наличную валюту. Соответственно, наличный рынок не попадает под чрезмерный спрос", - пояснил банкир.