Доллар падает, евро тоже пошло вниз: курс на 8 мая и как учетная ставка влияет на рынок

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу 8 мая. Доллар и евро завтра подешевеют.
Сколько будет стоить валюта завтра и как учетная ставка влияет на курс, - в материале РБК-Украина.
Нацбанк опустил курс доллара на 8 мая еще на 5 копеек, по сравнению с сегодняшним. Завтра доллар будет стоить 43,80 гривны.
Евро после роста также пойдет вниз. Официальный курс европейской валюты на завтра - 51,54 гривны. Это на 7 копеек меньше, чем курс сегодня.
Монетарная политика Нацбанка - один из факторов курсовой динамики, сказал в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка".
По его словам, решение монетарного комитета Нацбанка оставить учетную ставку на уровне 15% поддерживает привлекательность гривневых инструментов. Средние ставки по депозитам остаются на уровне 13-14,5%, что значительно превышает потенциальные инфляционные прогнозы.
"Это важно, ведь когда граждане видят, что гривневые депозиты дают понятный и прогнозируемый доход, они меньше склонны хаотично скупать наличную валюту. Соответственно, наличный рынок не попадает под чрезмерный спрос", - пояснил банкир.