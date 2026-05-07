ua en ru
Чт, 07 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Долар падає, євро теж пішло вниз: курс на 8 травня та як облікова ставка впливає на ринок

15:46 07.05.2026 Чт
2 хв
Як облікова ставка пов'язана з попитом на валюту?
aimg Дмитро Левицький aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар падає, євро теж пішло вниз: курс на 8 травня та як облікова ставка впливає на ринок Фото: скільки коштуватиме долар і євро завтра (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Національний банк встановив офіційний курс валют на п'ятницю 8 травня. Долар і євро завтра подешевшають.

Скільки коштуватиме валюта завтра та як облікова ставка впливає на курс, - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте також: В Україні ліквідували ще один банк

Головне:

  • Офіційний курс: На 8 травня Нацбанк опустив курс долара до 43,80 грн (-5 копійок), а євро - до 51,54 грн (-7 копійок).
  • Гривневі вклади: Рішення НБУ зберегти облікову ставку на рівні 15% підтримує дохідність депозитів у гривні на рівні 13-14,5%, що перекриває інфляцію.
  • Стабільність ринку: Привабливі ставки за депозитами стимулюють українців тримати гроші в банках, стримуючи хаотичну скупку готівкової валюти та надмірний попит на неї.

Курс валют НБУ

Нацбанк опустив курс долара на 8 травня ще на 5 копійок, порівняно з сьогоднішнім. Завтра долар буде коштувати 43,80 гривні.

Євро після росту також піде вниз. Офіційний курс європейської валюти на завтра - 51,54 гривні. Це на 7 копійок менше, ніж курс сьогодні.

Долар падає, євро теж пішло вниз: курс на 8 травня та як облікова ставка впливає на ринок

Курс валют НБУ на 8 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Вплив облікової ставки на курс

Монетарна політика Нацбанку - один з чинників курсової динаміки, сказав в коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку".

За його словами, рішення монетарного комітету Нацбанку залишити облікову ставку на рівні 15% підтримує привабливість гривневих інструментів. Середні ставки за депозитами залишаються на рівні 13-14,5%, що значно перевищує потенційні інфляційні прогнози.

"Це важливо, адже коли громадяни бачать, що гривневі депозити дають зрозумілий і прогнозований дохід, вони менше схильні хаотично скуповувати готівкову валюту. Відповідно, готівковий ринок не потрапляє під надмірний попит", - пояснив банкір.

Читайте також:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Курс долара Курс НБУ Курс євро
Новини
Україна у відповідь на удари РФ діятиме справедливо - з дня на день, - Зеленський
Україна у відповідь на удари РФ діятиме справедливо - з дня на день, - Зеленський
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту