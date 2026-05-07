Доллар падает, евро тоже пошло вниз: курс на 8 мая и как учетная ставка влияет на рынок

15:46 07.05.2026 Чт
2 мин
Как учетная ставка связана со спросом на валюту?
Дмитрий Левицкий Тарас Лесовой Эксперт
Фото: сколько будет стоить доллар и евро завтра (Getty Images)
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу 8 мая. Доллар и евро завтра подешевеют.

Сколько будет стоить валюта завтра и как учетная ставка влияет на курс, - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Официальный курс: На 8 мая Нацбанк опустил курс доллара до 43,80 грн (-5 копеек), а евро - до 51,54 грн (-7 копеек).
  • Гривневые вклады: Решение НБУ сохранить учетную ставку на уровне 15% поддерживает доходность депозитов в гривне на уровне 13-14,5%, что перекрывает инфляцию.
  • Стабильность рынка: Привлекательные ставки по депозитам стимулируют украинцев держать деньги в банках, сдерживая хаотичную скупку наличной валюты и чрезмерный спрос на нее.

Курс валют НБУ

Нацбанк опустил курс доллара на 8 мая еще на 5 копеек, по сравнению с сегодняшним. Завтра доллар будет стоить 43,80 гривны.

Евро после роста также пойдет вниз. Официальный курс европейской валюты на завтра - 51,54 гривны. Это на 7 копеек меньше, чем курс сегодня.

Курс валют НБУ на 8 мая (Инфографика РБК-Украина)

Влияние учетной ставки на курс

Монетарная политика Нацбанка - один из факторов курсовой динамики, сказал в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка".

По его словам, решение монетарного комитета Нацбанка оставить учетную ставку на уровне 15% поддерживает привлекательность гривневых инструментов. Средние ставки по депозитам остаются на уровне 13-14,5%, что значительно превышает потенциальные инфляционные прогнозы.

"Это важно, ведь когда граждане видят, что гривневые депозиты дают понятный и прогнозируемый доход, они меньше склонны хаотично скупать наличную валюту. Соответственно, наличный рынок не попадает под чрезмерный спрос", - пояснил банкир.

