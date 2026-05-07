Долар падає, а євро стрімко росте: які "цінники" на валюту в обмінниках та банках 7 травня

Ранок 7 травня приніс українцям різноспрямовану динаміку на валютному ринку. Поки американська валюта активно втрачає позиції, європейська валюта продемонструвала стрибок, додавши в ціні до 30 копійок за добу.

Читайте також: Який курс долара та євро на 7 травня дав НБУ і що відбувається з попитом на валюту

Де зараз найвигідніше купувати валюту та як змінилися курси у мобільних застосунках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Падіння долара: ПриватБанк встановив курс 44,05 грн, Ощадбанк у застосунку - 44,10 грн.

ПриватБанк встановив курс 44,05 грн, Ощадбанк у застосунку - 44,10 грн. Стрибок євро: ПУМБ підняв ціну до 52,20 грн (+30 коп.), ПриватБанк - до 51,90 грн (+15 коп.).

ПУМБ підняв ціну до 52,20 грн (+30 коп.), ПриватБанк - до 51,90 грн (+15 коп.). Готівка в обмінниках: Долар трохи впав до 43,80 грн, євро піднялося до 51,70 грн.

Долар трохи впав до 43,80 грн, євро піднялося до 51,70 грн. Стабільність: Monobank не змінив курс євро - 51,80 грн.

Курс валют обмінники

Станом на ранок 7 травня портал Minfin наводить середній курс долара при купівлі в обмінниках на рівні 43,80 (-1 коп) гривень. Здати валюту можна за середнім курсом в 43,70 (-5 коп) гривні.

Євро в обмінниках можна купити по 51,70 (+10 коп) гривні, а здати - по 51,50 (+10 коп) гривні.

Фото: курс валют в обмінниках 7 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс купівлі долара в банках становить 44,15 (-7 коп) гривні, а здати валюту сьогодні можна по 43,65 (-10 коп) гривні.

Євро в банках продають в середньому по 51,85 (+3 коп) гривні, а купують - по 51,22 (+2 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах та карткою по 44,05 (-15 коп/-19 коп) гривні. Євро у відділенні можна купити за 51,90 (+15 коп) гривню, а карткою - 52,08 (+17 коп) гривні.

Ощадбанк у мобільному застосунку продає долари по 44,10 (-5 коп) гривні, а картковий курс - 44,25 (-5 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,90 (+10 коп) гривні, а карткою - 52,10 (+5 коп) гривні.

"Пумб" тримає курс долара для купівлі в касах на рівні 44,30 (без змін) гривень, а комерційний курс - 44,10 (без змін) гривні. Євро у відділеннях можна купити по 52,20 (+30 коп) гривні.

Monobank продає долари по 44,23 (без змін) гривні, а євро - по 51,80 (без змін) гривні.

Де найвигідніший курс 7 травня?

Купити долар: В обмінниках (43,80 грн) або через картку ПриватБанку (44,05 грн).

Купити євро: Наразі найкращу ціну тримають обмінники (51,70 грн) та Monobank (51,80 грн).