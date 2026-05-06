Долар продовжує падати, євро різко підскочило: курс на 7 травня і що відбувається з попитом на валюту

16:10 06.05.2026 Ср
2 хв
Американська валюта подешевшала, тоді як євро перейшло до зростання на тлі підвищеного попиту
aimg Анастасія Мацепа
Фото: НБУ оновив офіційний курс валют на 7 травня (колаж РБК)
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 7 травня. Долар знизився, тоді як євро помітно подорожчало.

Якою буде вартість валют завтра та що відбувається на ринку – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар знизився до 43,85 грн (-12 коп. за добу)
  • Євро подорожчало до 51,61 грн (+22 коп. за добу)
  • Попит на валюту перевищує пропозицію на 10–15%
  • Дефіциту валюти немає, ситуація контрольована

Курс валют НБУ

На 7 травня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,85 грн, що на 12 копійок нижче за курс 6 травня (43,97 грн).

Євро, навпаки, різко зросло – до 51,61 грн, що на 22 копійки більше порівняно з попереднім показником (51,39 грн).

Таким чином, валютний ринок продемонстрував різноспрямовану динаміку: долар продовжив зниження, тоді як євро перейшло до суттєвого зростання після попереднього падіння.

Фото: курс валют на 7 травня (інфографіка РБК-Україна)

Що відбувається на валютному ринку

На ринку спостерігається підвищений попит на валюту. За оцінками директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тараса Лєсового, на міжбанківському ринку він може перевищувати пропозицію на 10–15%, що вище за звичні для цього періоду показники у 5–7%.

Водночас цей попит не є критичним і не створює ризиків для стабільності ринку. Національний банк має достатньо інструментів для стримування ситуації, передусім за рахунок валютних інтервенцій.

Очікується, що їхній обсяг може сягати 800–900 млн доларів, що дозволить згладжувати дисбаланси та утримувати курс у прогнозованих межах.

Серед зовнішніх факторів впливу ключову роль відіграють світові ціни на пальне. Вони впливають на імпорт і, відповідно, на попит на валюту. Додаткову невизначеність створює ситуація на Близькому Сході, яка може впливати на енергетичні ринки.

Готівковий ринок загалом повторює тенденції міжбанку, хоча поведінка окремих обмінників може залежати від інформаційного фону.

Попри зростання попиту, дефіциту валюти немає, а ситуація на ринку залишається контрольованою.

