Доллар падает, а евро стремительно растет: какие "ценники" на валюту в обменниках и банках 7 мая

Утро 7 мая принесло украинцам разнонаправленную динамику на валютном рынке. Пока американская валюта активно теряет позиции, европейская валюта продемонстрировала скачок, прибавив в цене до 30 копеек за сутки.

Где сейчас выгоднее всего покупать валюту и как изменились курсы в мобильных приложениях

Курс валют обменники

По состоянию на утро 7 мая портал Minfin приводит средний курс доллара при покупке в обменниках на уровне 43,80 (-1 коп) гривен. Сдать валюту можно по среднему курсу в 43,70 (-5 коп) гривны.

Евро в обменниках можно купить по 51,70 (+10 коп) гривны, а сдать - по 51,50 (+10 коп) гривны.

Фото: курс валют в обменниках 7 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс покупки доллара в банках составляет 44,15 (-7 коп) гривны, а сдать валюту сегодня можно по 43,65 (-10 коп) гривны.

Евро в банках продают в среднем по 51,85 (+3 коп) гривны, а покупают - по 51,22 (+2 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах и по карте по 44,05 (-15 коп/-19 коп) гривны. Евро в отделении можно купить за 51,90 (+15 коп) гривну, а карточкой - 52,08 (+17 коп) гривны.

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,10 (-5 коп) гривны, а карточный курс - 44,25 (-5 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,90 (+10 коп) гривны, а карточкой - 52,10 (+5 коп) гривны.

"Пумб" держит курс доллара для покупки в кассах на уровне 44,30 (без изменений) гривен, а коммерческий курс - 44,10 (без изменений) гривны. Евро в отделениях можно купить по 52,20 (+30 коп) гривны.

Monobank продает доллары по 44,23 (без изменений) гривны, а евро - по 51,80 (без изменений) гривны.

Где самый выгодный курс 7 мая?

Купить доллар: В обменниках (43,80 грн) или через карту ПриватБанка (44,05 грн).

Купить евро: Сейчас лучшую цену держат обменники (51,70 грн) и Monobank (51,80 грн).