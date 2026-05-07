ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар падает, а евро стремительно растет: какие "ценники" на валюту в обменниках и банках 7 мая

09:29 07.05.2026 Чт
2 мин
ПриватБанк резко опустил курс доллара
aimg Ирина Гамерская
Доллар падает, а евро стремительно растет: какие "ценники" на валюту в обменниках и банках 7 мая Фото: обменники и банки обновили курс валют (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Утро 7 мая принесло украинцам разнонаправленную динамику на валютном рынке. Пока американская валюта активно теряет позиции, европейская валюта продемонстрировала скачок, прибавив в цене до 30 копеек за сутки.

Где сейчас выгоднее всего покупать валюту и как изменились курсы в мобильных приложениях - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Какой курс доллара и евро на 7 мая дал НБУ и что происходит со спросом на валюту

Главное:

  • Падение доллара: ПриватБанк установил курс 44,05 грн, Ощадбанк в приложении - 44,10 грн.
  • Скачок евро: ПУМБ поднял цену до 52,20 грн (+30 коп.), ПриватБанк - до 51,90 грн (+15 коп.).
  • Наличка в обменниках: Доллар немного упал до 43,80 грн, евро поднялось до 51,70 грн.
  • Стабильность: Monobank не изменил курс евро - 51,80 грн.

Курс валют обменники

По состоянию на утро 7 мая портал Minfin приводит средний курс доллара при покупке в обменниках на уровне 43,80 (-1 коп) гривен. Сдать валюту можно по среднему курсу в 43,70 (-5 коп) гривны.

Евро в обменниках можно купить по 51,70 (+10 коп) гривны, а сдать - по 51,50 (+10 коп) гривны.

Доллар падает, а евро стремительно растет: какие &quot;ценники&quot; на валюту в обменниках и банках 7 мая

Фото: курс валют в обменниках 7 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс покупки доллара в банках составляет 44,15 (-7 коп) гривны, а сдать валюту сегодня можно по 43,65 (-10 коп) гривны.

Евро в банках продают в среднем по 51,85 (+3 коп) гривны, а покупают - по 51,22 (+2 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах и по карте по 44,05 (-15 коп/-19 коп) гривны. Евро в отделении можно купить за 51,90 (+15 коп) гривну, а карточкой - 52,08 (+17 коп) гривны.

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,10 (-5 коп) гривны, а карточный курс - 44,25 (-5 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,90 (+10 коп) гривны, а карточкой - 52,10 (+5 коп) гривны.

"Пумб" держит курс доллара для покупки в кассах на уровне 44,30 (без изменений) гривен, а коммерческий курс - 44,10 (без изменений) гривны. Евро в отделениях можно купить по 52,20 (+30 коп) гривны.

Monobank продает доллары по 44,23 (без изменений) гривны, а евро - по 51,80 (без изменений) гривны.

Где самый выгодный курс 7 мая?

Купить доллар: В обменниках (43,80 грн) или через карту ПриватБанка (44,05 грн).

Купить евро: Сейчас лучшую цену держат обменники (51,70 грн) и Monobank (51,80 грн).

Читайте также: ОВГЗ, золото или квартира: как украинцам спасти сбережения от инфляции в 2026 году

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
В Днепре после атаки РФ пострадал человек и повреждены несколько домов
В Днепре после атаки РФ пострадал человек и повреждены несколько домов
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта