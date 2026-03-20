Долар падає, євро росте: курс на 23 березня та які правила купівлі валюти в Україні

Нацбанк продовжує опускати курс долара, тоді як євро трохи додає в ціні. У понеділок американська валюта втратить в ціні аж 14 копійок, а європейська - додасть 17 копійок.
Скільки коштуватимуть долар та євро після вихідних та що треба знати про правила обміну валют.
Читайте також: Нові цінники на 20 березня: обмінники та банки оновили вартість долара та євро
Головне:
Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок, 23 березня, на рівні 43,82 гривень. Це на 14 копійок нижче, ніж курс сьогодні.
Євро ж у понеділок, навпаки, зросте - до 50,67 гривень. Валюта додасть в ціні 17 копійок.
Для проведення валютних операцій (купівля, продаж або конвертація) в Україні діють чіткі правила щодо ідентифікації клієнтів та віку.
Сума до 400 тис. грн: Ідентифікація проводиться лише за бажанням клієнта. У касовому чеку П.І.Б. фіксують просто зі слів людини.
Сума від 400 тис. грн: Якщо операція дорівнює або перевищує 400 тис. грн (в еквіваленті) за день, 800 тис. грн за тиждень або 2 млн грн за 90 днів, клієнт має пройти повну ідентифікацію. У такому разі обов’язково потрібно надати документи, що підтверджують джерела походження коштів.
Вікові обмеження: Здійснювати будь-які валютно-обмінні операції можуть лише особи, яким виповнилося 18 років.
