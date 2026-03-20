Долар падає, євро росте: курс на 23 березня та які правила купівлі валюти в Україні

Курс на 23 березня: Долар знизиться до 43,82 грн (-14 коп.), а євро зросте до 50,67 грн (+17 коп.).

Долар знизиться до 43,82 грн (-14 коп.), а євро зросте до 50,67 грн (+17 коп.). Обмін до 400 тис. грн: Проводиться без обов’язкової ідентифікації, дані клієнта записують з його слів.

Проводиться без обов’язкової ідентифікації, дані клієнта записують з його слів. Обмін від 400 тис. грн: Потребує повної ідентифікації та надання документів про джерело походження коштів.

Потребує повної ідентифікації та надання документів про джерело походження коштів. Ліміти для перевірки: Суворі правила діють при операціях від 400 тис. грн на день, 800 тис. грн на тиждень або 2 млн грн за 90 днів.

Суворі правила діють при операціях від 400 тис. грн на день, 800 тис. грн на тиждень або 2 млн грн за 90 днів. Вік: Валютні операції доступні лише повнолітнім особам (від 18 років).

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок, 23 березня, на рівні 43,82 гривень. Це на 14 копійок нижче, ніж курс сьогодні.

Євро ж у понеділок, навпаки, зросте - до 50,67 гривень. Валюта додасть в ціні 17 копійок.

Обмін валют: які документи потрібні та хто може купувати долари

Для проведення валютних операцій (купівля, продаж або конвертація) в Україні діють чіткі правила щодо ідентифікації клієнтів та віку.

Основні правила: