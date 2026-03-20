Доллар падает, евро растет: курс на 23 марта и какие правила покупки валюты в Украине

Нацбанк продолжает опускать курс доллара, тогда как евро немного прибавляет в цене. В понедельник американская валюта потеряет в цене аж 14 копеек, а европейская - прибавит 17 копеек.
Сколько будут стоить доллар и евро после выходных и что надо знать о правилах обмена валют - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Нацбанк установил официальный курс доллара на понедельник, 23 марта, на уровне 43,82 гривен. Это на 14 копеек ниже, чем курс сегодня.
Евро же в понедельник, наоборот, вырастет - до 50,67 гривен. Валюта прибавит в цене 17 копеек.
Для проведения валютных операций (покупка, продажа или конвертация) в Украине действуют четкие правила относительно идентификации клиентов и возраста.
Сумма до 400 тыс. грн: Идентификация проводится только по желанию клиента. В кассовом чеке Ф.И.О. фиксируют просто со слов человека.
Сумма от 400 тыс. грн: Если операция равна или превышает 400 тыс. грн (в эквиваленте) за день, 800 тыс. грн за неделю или 2 млн грн за 90 дней, клиент должен пройти полную идентификацию. В таком случае обязательно нужно предоставить документы, подтверждающие источники происхождения средств.
Возрастные ограничения: Осуществлять любые валютно-обменные операции могут только лица, которым исполнилось 18 лет.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.