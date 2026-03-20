Нові цінники на 20 березня: обмінники та банки оновили вартість долара та євро

Обмінники та банки опустили курси валют вранці 20 березня. Як долар, так і євро впали в ціні.

Головне:

Тренд: Долар та євро пішли вниз (-5...-10 коп за ранок).

Долар та євро пішли вниз (-5...-10 коп за ранок). Найдешевший долар: У касах ПриватБанку (44,15 грн).

У касах ПриватБанку (44,15 грн). Найдешевше євро: У ПриватБанку та касах Ощадбанку (51,00 грн).

У ПриватБанку та касах Ощадбанку (51,00 грн). Обмінники: Продають долар по 44,20 грн, купують по 44,05 грн.

Курс валют в обмінниках

Вранці 20 березня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,20 (-10 коп) гривень. Здати ж американську валюту сьогодні можна за середнім курсом у 44,05 (-10 коп) гривні.

Євро сьогодні можна купити в обмінниках за середнім курсом у 51,15 (-10 коп) гривню, а здати - по 50,90 (-10 коп) гривні.

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні тримається на рівні 44,19 (-6 коп) при покупці та 43,65 (-7 коп) гривні при здачі валюти.

Євро банки продають за середнім курсом 51 гривня (-10 коп), а купують у клієнтів по 50,30 (-5 коп).

Приміром, ПриватБанк вранці продає долари в касах по 44,15 гривні, а для безналу - 44,25 гривні. Євро у касах "Привату" обійдеться у 51 гривню, а для безналу - 51,02 гривні.

Ощадбанк продає валюту по безналу по 44,35 гривні, а для мобільного "Ощаду" курс нижче - 44,2 гривні. Курс євро в "Ощаді" для карток - 51,15 гривня, а для застосунку - 50,95 гривень.

У касах "Пумбу" долар можна купити по 44,3 гривні, а по безналу - по 44,1 гривні. Євро в касі "Пумбу" сьогодні можна купити по 51,10 гривні.

Monobank сьогодні продає долари по 44,23 гривні, а євро - по 51,01 гривні.