Долар падає, а євро різко підскочив: де вигідніше купувати валюту 9 квітня

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 9 квітня, за даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 43,55 (-5 коп) гривні при покупці та 43,40 (-5 коп) гривні - при здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом в 50,90 (+25 коп) гривень, а здати - по 50,65 (+25 коп) гривень.

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 43,75 (-5 коп) гривень для покупки та 43,26 (-9 коп) гривні - для здачі валюти.

Євро в банках сьогодні обійдеться у 51,04 (+39 коп) гривні, а здати валюту можна за курсом у 50,25 (+25 коп) гривень.

ПриватБанк сьогодні продає долар в касах по 43,75 гривні, а по безналу - 43,85 гривні. Євро у відділеннях "Привату" коштує 51,15 гривню, а для карток - 51,28 гривню.

Ощадбанк продає долар у мобільному застосунку по 43,75 гривні, а для карток - 43,90 гривні. Євро в "Ощаді" у застосунку можна купити по 50,70 гривень, а карткою - по 50,85 гривень.

"Пумб" сьогодні тримає курс долара на рівні 43,80 гривень при купівлі у касі та 43,60 гривні - безнал. Євро в "Пумбі" можна купити по 51,20 гривні.

У monobank долар сьогодні коштує 43,85 гривні, а євро - 51,20 гривню.