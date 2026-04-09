Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар падает, а евро резко подскочил: где выгоднее покупать валюту 9 апреля

09:14 09.04.2026 Чт
2 мин
Стоимость евро в разных финучреждениях существенно отличается
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

В четверг, 9 апреля, валютный рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику: доллар в обменниках подешевел еще на 5 копеек, тогда как евро "подпрыгнуло" сразу на 25-40 копеек. Лучшую цену на американскую валюту сегодня предлагают ПриватБанк и Ощадбанк, а вот за евро в банках придется отдать уже более 51 гривны.

Какой курс установили обменники и популярные банки по состоянию на утро - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 9 апреля, по данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 43,55 (-5 коп) гривны при покупке и 43,40 (-5 коп) гривны - при сдаче валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 50,90 (+25 коп) гривен, а сдать - по 50,65 (+25 коп) гривен.

Фото: курс валют на 9 апреля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 43,75 (-5 коп) гривен для покупки и 43,26 (-9 коп) гривны - для сдачи валюты.

Евро в банках сегодня обойдется в 51,04 (+39 коп) гривны, а сдать валюту можно по курсу в 50,25 (+25 коп) гривен.

ПриватБанк сегодня продает доллар в кассах по 43,75 гривны, а по безналу - 43,85 гривны. Евро в отделениях "Привата" стоит 51,15 гривну, а для карточек - 51,28 гривну.

Ощадбанк продает доллар в мобильном приложении по 43,75 гривны, а для карт - 43,90 гривны. Евро в "Ощаде" в приложении можно купить по 50,70 гривен, а карточкой - по 50,85 гривен.

"Пумб" сегодня держит курс доллара на уровне 43,80 гривен при покупке в кассе и 43,60 гривны - безнал. Евро в "Пумбе" можно купить по 51,20 гривны.

В monobank доллар сегодня стоит 43,85 гривны, а евро - 51,20 гривну.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

