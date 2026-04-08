Євро різко пішло вгору, долар і далі падає: курс на 9 квітня та як купити облігації в "Дії"

16:47 08.04.2026 Ср
Чи є комісія з купівлі облігацій в "Дії"?
Фото: яким буде курс євро завтра (колаж РБК-Україна)

Нацбанк знову опустив курс долара на четвер, 9 квітня. Водночас європейська валюта різко здорожчає.

Скільки коштуватиме валюта завтра та як придбати облігації в "Дії" - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Курс валют на 9 квітня: НБУ знизив офіційний курс долара до 43,37 грн, але євро суттєво подорожчав до 50,75 грн.
  • Військові облігації в "Дії": Наразі у застосунку можна придбати 14 видів військових облігацій.
  • Нова комісія: З 15 квітня Укргазбанк запроваджує комісію на рівні 0,2% за купівлю військових облігацій через "Дію".

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив курс долара на 8 квітня на 12 копійок нижче, ніж курс на сьогодні. Так, курс долара завтра буде на рівні 43,37 гривень.

Курс євро на завтра Нацбанк вставнови на рівні 50,75 гривень. Це на 48 копійок дорожче, ніж курс сьогодні.

Скільки коштуватимуть євро та долар 8 квітня (Інфографіка РБК-Україна)

Як придбати облігації в застосунку "Дія"

Станом на сьогодні у застосунку "Дія" можна придбати 14 військових облігацій. Кожна з них - названа на честь українських міст, які поки перебувають під російською окупацією.

Алгоритм придбання облігації дуже простий:

  • Відкрийте застосунок "Дія".
  • Оберіть розділ Військові облігації.
  • Виберіть облігацію, партнера та кількість.
  • Підпишіть й оплатіть.
  • Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.

Як повідомляли у "Дії", з 15 квітня державний Укргазбанк встановлює комісію за купівлю війскових облігацій у "Дії" на рівні 0,2%. Банк не отримує прибутку від продажу цінних паперів: ця сума покриває виключно собівартість транзакції.

