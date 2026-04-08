Євро різко пішло вгору, долар і далі падає: курс на 9 квітня та як купити облігації в "Дії"

Головне: Курс валют на 9 квітня: НБУ знизив офіційний курс долара до 43,37 грн, але євро суттєво подорожчав до 50,75 грн.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив курс долара на 8 квітня на 12 копійок нижче, ніж курс на сьогодні. Так, курс долара завтра буде на рівні 43,37 гривень.

Курс євро на завтра Нацбанк вставнови на рівні 50,75 гривень. Це на 48 копійок дорожче, ніж курс сьогодні.

Скільки коштуватимуть євро та долар 8 квітня (Інфографіка РБК-Україна)

Як придбати облігації в застосунку "Дія"

Станом на сьогодні у застосунку "Дія" можна придбати 14 військових облігацій. Кожна з них - названа на честь українських міст, які поки перебувають під російською окупацією.

Алгоритм придбання облігації дуже простий:

Відкрийте застосунок "Дія".

Оберіть розділ Військові облігації.

Виберіть облігацію, партнера та кількість.

Підпишіть й оплатіть.

Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.

Як повідомляли у "Дії", з 15 квітня державний Укргазбанк встановлює комісію за купівлю війскових облігацій у "Дії" на рівні 0,2%. Банк не отримує прибутку від продажу цінних паперів: ця сума покриває виключно собівартість транзакції.