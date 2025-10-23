Долар в обмінниках перевищив позначку 42 гривні, євро подорожчав до 49 гривень

Станом на ранок 23 жовтня середній курс продажу зріс на 15 копійок до 42,10 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 49,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро по 48,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,84-41,87 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 9 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.

Офіційний курс на 23 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,755 гривень за 1 долар (+0,0109 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,369 гривень за 1 євро (-0,1042 грн).