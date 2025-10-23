RU

Доллар в обменниках превысил отметку 42 гривны, евро подорожал до 49 гривен

Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 23 октября средний курс продажи вырос на 15 копеек до 42,10 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 49,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,84-41,87 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 9 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.

Официальный курс на 23 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,755 гривен за 1 доллар (+0,0109 грн).

Официальный курс евро составит 48,369 гривен за 1 евро (-0,1042 грн).

 

Учетная ставка

НБУ сегодня объявит о решении по учетной ставке, которая с марта находится на уровне 15,5%.

Если НБУ примет решение о начале цикла снижения ставки, то это может привести к росту курса доллара.

