Доллар в обменниках превысил отметку 42 гривны, евро подорожал до 49 гривен

По состоянию на утро 23 октября средний курс продажи вырос на 15 копеек до 42,10 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 49,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,84-41,87 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 9 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.

Официальный курс на 23 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,755 гривен за 1 доллар (+0,0109 грн).

Официальный курс евро составит 48,369 гривен за 1 евро (-0,1042 грн).