НБУ знову підвищив курс долара

Україна, Середа 22 жовтня 2025 15:31
НБУ знову підвищив курс долара Фото: курс долара зріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 23 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,755 гривень за 1 долар (+0,0109 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,369 гривень за 1 євро (-0,1042 грн).
На міжбанку сьогодні курс зріс на 5 копійок до 41,75-41,78 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
На готівковому ринку долар зріс до 41,95 гривень, євро впав до 48,95 гривень.

Бюджетний курс

Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2026 рік у першому читанні.

У проєкті закладено середній курс гривні до долара на рівні 45,7 грн/долар у 2026 році.

Цей курс є розрахунковим і жодним чином не впливає на валютно-курсову політику НБУ, який встановлює курси за своїми принципами.

Також Кабмін у проєкті бюджету на 2026 рік заклав курс євро: у 2025 році середній курс становитиме 45,8 грн/євро, у 2026 році - 49,4 грн/євро.

