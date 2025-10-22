НБУ знову підвищив курс долара

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку долар зріс до 41,95 гривень, євро впав до 48,95 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 5 копійок до 41,75-41,78 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 23 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,755 гривень за 1 долар (+0,0109 грн).

Бюджетний курс

Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2026 рік у першому читанні.

У проєкті закладено середній курс гривні до долара на рівні 45,7 грн/долар у 2026 році.

Цей курс є розрахунковим і жодним чином не впливає на валютно-курсову політику НБУ, який встановлює курси за своїми принципами.

Також Кабмін у проєкті бюджету на 2026 рік заклав курс євро: у 2025 році середній курс становитиме 45,8 грн/євро, у 2026 році - 49,4 грн/євро.