НБУ вчетверте поспіль зберіг облікову ставку попри зниження інфляції
Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти з 12 вересня 2025 року облікову ставку на рівні з 15,5%. Облікова ставка перебуває на цьому рівні з березня.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.
Як зазначив голова НБУ, Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%.
"Національний банк готовий гнучко реагувати на зміни в розподілі ризиків", - сказав він.
Пишний нагадав, що липневим макроекономічним прогнозом НБУ передбачається початок циклу зниження облікової ставки у IV кварталі 2025 року.
"Хоча інфляція закріплюється на траєкторії зниження, проінфляційні ризики зберігаються. НБУ уважно спостерігатиме за розвитком ситуації. У разі реалізації чи посилення проінфляційних ризиків НБУ буде готовий відтермінувати зниження облікової ставки, а за потреби - вжити додаткових заходів", - констатував він.
Облікова ставка
Облікова ставка НБУ - це головна відсоткова ставка, яку встановлює Національний банк України. Вона показує, під який відсоток НБУ готовий надавати кредити комерційним банкам і приймати від них надлишкові кошти.
Для чого потрібна облікова ставка
- Це інструмент монетарної політики, за допомогою якого НБУ впливає на інфляцію, економічне зростання та курс гривні.
- Якщо інфляція висока, НБУ підвищує ставку, щоб зробити кредити дорожчими й стримати зростання цін.
- Якщо економіка потребує стимулювання, ставку знижують, щоб здешевити кредити й пожвавити інвестиції та споживання.
Як вона впливає на економіку
- На кредити та депозити: банки орієнтуються на облікову ставку, коли формують відсотки для бізнесу й населення.
- На курс гривні: висока ставка робить гривневі інструменти привабливішими, що може підтримати національну валюту.
- На інфляцію: регулюючи вартість грошей, НБУ контролює темпи зростання цін.
Простіше кажучи, облікова ставка НБУ - це "ціна грошей" в економіці, яка задає орієнтир для банків, бізнесу та держави.
Зміна ставки
Зазначимо, НБУ тримав облікову ставку на рівні 10% з початку війни та ухвалив рішення підвищити до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ почав знижувати ставку до 15%.
НБУ знижував ставку і у 2024 році. З червня він тримав є її незмінною на рівні 13%. Але в грудні 2024 року НБУ підвищив ставку до 13,5%. У січні 2025 року ставку підвищено 14,5%, березні до 15,5%. Після цього НБУ тримав ставку на цьому рівні.
Прогноз за липень НБУ передбачав триваліше збереження облікової ставки на рівні 15,5% (до IV кварталу 2025 року) та її повільніше зниження порівняно з квітневим прогнозом. Водночас зазначалося, що НБУ враховуватиме зміни в балансі ризиків і перейде до циклу пом'якшення процентної політики лише тоді, коли переконається у відсутності загроз для стійкого сповільнення інфляції до цілі 5% на горизонті політики.
За даними Держстату, річна інфляція в серпні 2025 року сповільнилася до 13,2%, порівняно з 14,1% у липні.
НБУ в липні переглянув прогноз загальної інфляції на 2025 рік - тепер вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували нижчий показник - 8,7%). У 2026 році зниження продовжиться - до 6,6%, а до цільового рівня в 5% інфляція повернеться тільки у 2027 році.
Чинний прогноз уряду на 2025 рік передбачає інфляцію грудень до грудня на рівні 9,5%.