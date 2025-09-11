ua en ru
Чт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

НБУ вчетверте поспіль зберіг облікову ставку попри зниження інфляції

Україна, Четвер 11 вересня 2025 14:00
UA EN RU
НБУ вчетверте поспіль зберіг облікову ставку попри зниження інфляції Фото: голова НБУ Андрій Пишний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти з 12 вересня 2025 року облікову ставку на рівні з 15,5%. Облікова ставка перебуває на цьому рівні з березня.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

Як зазначив голова НБУ, Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%.

"Національний банк готовий гнучко реагувати на зміни в розподілі ризиків", - сказав він.

Пишний нагадав, що липневим макроекономічним прогнозом НБУ передбачається початок циклу зниження облікової ставки у IV кварталі 2025 року.

"Хоча інфляція закріплюється на траєкторії зниження, проінфляційні ризики зберігаються. НБУ уважно спостерігатиме за розвитком ситуації. У разі реалізації чи посилення проінфляційних ризиків НБУ буде готовий відтермінувати зниження облікової ставки, а за потреби - вжити додаткових заходів", - констатував він.

Облікова ставка

Облікова ставка НБУ - це головна відсоткова ставка, яку встановлює Національний банк України. Вона показує, під який відсоток НБУ готовий надавати кредити комерційним банкам і приймати від них надлишкові кошти.

Для чого потрібна облікова ставка

  • Це інструмент монетарної політики, за допомогою якого НБУ впливає на інфляцію, економічне зростання та курс гривні.
  • Якщо інфляція висока, НБУ підвищує ставку, щоб зробити кредити дорожчими й стримати зростання цін.
  • Якщо економіка потребує стимулювання, ставку знижують, щоб здешевити кредити й пожвавити інвестиції та споживання.

Як вона впливає на економіку

  • На кредити та депозити: банки орієнтуються на облікову ставку, коли формують відсотки для бізнесу й населення.
  • На курс гривні: висока ставка робить гривневі інструменти привабливішими, що може підтримати національну валюту.
  • На інфляцію: регулюючи вартість грошей, НБУ контролює темпи зростання цін.

Простіше кажучи, облікова ставка НБУ - це "ціна грошей" в економіці, яка задає орієнтир для банків, бізнесу та держави.

Зміна ставки

Зазначимо, НБУ тримав облікову ставку на рівні 10% з початку війни та ухвалив рішення підвищити до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ почав знижувати ставку до 15%.

НБУ знижував ставку і у 2024 році. З червня він тримав є її незмінною на рівні 13%. Але в грудні 2024 року НБУ підвищив ставку до 13,5%. У січні 2025 року ставку підвищено 14,5%, березні до 15,5%. Після цього НБУ тримав ставку на цьому рівні.

Прогноз за липень НБУ передбачав триваліше збереження облікової ставки на рівні 15,5% (до IV кварталу 2025 року) та її повільніше зниження порівняно з квітневим прогнозом. Водночас зазначалося, що НБУ враховуватиме зміни в балансі ризиків і перейде до циклу пом'якшення процентної політики лише тоді, коли переконається у відсутності загроз для стійкого сповільнення інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

За даними Держстату, річна інфляція в серпні 2025 року сповільнилася до 13,2%, порівняно з 14,1% у липні.

НБУ в липні переглянув прогноз загальної інфляції на 2025 рік - тепер вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували нижчий показник - 8,7%). У 2026 році зниження продовжиться - до 6,6%, а до цільового рівня в 5% інфляція повернеться тільки у 2027 році.

Чинний прогноз уряду на 2025 рік передбачає інфляцію грудень до грудня на рівні 9,5%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Інфляція в Україні
Новини
Шмигаль зробив заяву про зростаючий рівень мобілізації в Україні за останній рік
Шмигаль зробив заяву про зростаючий рівень мобілізації в Україні за останній рік
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії