НБУ вчетверте поспіль зберіг облікову ставку попри зниження інфляції

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти з 12 вересня 2025 року облікову ставку на рівні з 15,5%. Облікова ставка перебуває на цьому рівні з березня.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

Простіше кажучи, облікова ставка НБУ - це "ціна грошей" в економіці, яка задає орієнтир для банків, бізнесу та держави.

Облікова ставка НБУ - це головна відсоткова ставка, яку встановлює Національний банк України. Вона показує, під який відсоток НБУ готовий надавати кредити комерційним банкам і приймати від них надлишкові кошти.

"Хоча інфляція закріплюється на траєкторії зниження, проінфляційні ризики зберігаються. НБУ уважно спостерігатиме за розвитком ситуації. У разі реалізації чи посилення проінфляційних ризиків НБУ буде готовий відтермінувати зниження облікової ставки, а за потреби - вжити додаткових заходів", - констатував він.

"Національний банк готовий гнучко реагувати на зміни в розподілі ризиків", - сказав він.

Як зазначив голова НБУ, Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%.

Зміна ставки

Зазначимо, НБУ тримав облікову ставку на рівні 10% з початку війни та ухвалив рішення підвищити до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ почав знижувати ставку до 15%.

НБУ знижував ставку і у 2024 році. З червня він тримав є її незмінною на рівні 13%. Але в грудні 2024 року НБУ підвищив ставку до 13,5%. У січні 2025 року ставку підвищено 14,5%, березні до 15,5%. Після цього НБУ тримав ставку на цьому рівні.

Прогноз за липень НБУ передбачав триваліше збереження облікової ставки на рівні 15,5% (до IV кварталу 2025 року) та її повільніше зниження порівняно з квітневим прогнозом. Водночас зазначалося, що НБУ враховуватиме зміни в балансі ризиків і перейде до циклу пом'якшення процентної політики лише тоді, коли переконається у відсутності загроз для стійкого сповільнення інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

За даними Держстату, річна інфляція в серпні 2025 року сповільнилася до 13,2%, порівняно з 14,1% у липні.

НБУ в липні переглянув прогноз загальної інфляції на 2025 рік - тепер вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували нижчий показник - 8,7%). У 2026 році зниження продовжиться - до 6,6%, а до цільового рівня в 5% інфляція повернеться тільки у 2027 році.

Чинний прогноз уряду на 2025 рік передбачає інфляцію грудень до грудня на рівні 9,5%.